عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العكلوك يطالب الدول العربية بتقديم مرافعاتها للعدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال

السفير حسام زكي ومهند
السفير حسام زكي ومهند العكلوك

حث مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، الدول العربية على إغتنام الفرصة وتقديم مرافعات قانونية لمحكمة العدل الدولية نحو وصم الإحتلال الإسرائيلي بأنه غير قانوني وأنه نظام فصل عنصري، واستعمار إستيطاني،  حيث يفصلنا عن الموعد النهائي لتقديم المرافعات شهر واحد فقط .

جاء ذلك بعد لقاء السفير العكلوك مع الأمين العام المساعد - رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير حسام زكي اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة.

وأكد العكلوك في تصريحات صحافية عقب اللقاء، على أهمية اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مندوبية فلسطين ومكتب الأمين العام، مشيرا أن اللقاء بحث طرق رفع تأثير الجامعة العربية في القضية الفلسطينية عبر ثلاثة محاور "سياسي، وقانوني، وتنموي"  والتأكيد على ضرورة التنسيق لجعل تأثير الجامعة أكثر فعالية في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والإقليمية، خاصة من خلال تنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بالقضية المركزية الأولى، بالإضافة إلى آليات عمل اللجنة الوزارية برئاسة "السعودية" والتي تركز على توسيع الإعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد.

وقد تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة عمل اللجنة الوزارية العربية وفق مهامها المكلفة بها من القمة العربية 32 التي عقدت في مدينة جدة السعودية، مضيفا إننا نرغب أن ننشئ آلية حوار وتشاور مع دول الإتحاد الأوروبي تهدف لتوسيع الإعتراف بدولة فلسطين .

كما دعا السفير العكلوك، لضرورة حث الدول العربية من خلال الأمين العام للجامعة العربية، ومكتبه، ومن خلال مندوبية فلسطين وجهودها مع المندوبيات الأخرى، لضرورة أن تغتنم تلك الدول الفرصة الحقيقية لتساهم بأن يصدر رأي إستشاري من محكمة العدل الدولية بوصم الإحتلال الإسرائيلي إنه غير قانوني وإنه نظام فصل عنصري، وإستعماري، إستيطاني، في فترة أقصاها شهر واحد فقط .

وقال العكلوك، إنه تم الإتفاق مع الأمين العام المساعد، على إتاحة منبر جامعة الدول العربية لأصدقاء فلسطين من أجل الحديث عبر الجامعة العربية عن التقارير المتعلقة بفضح الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الوطنية المشروعة .

وأوضح، إنه تم الإتفاق أيضا على العمل بموجب قرار "القمة العربية" بخلق آلية تنسيق تطوعية لتمويل المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة بالقدس بهدف تعزيز صمود المواطن المقدسي بوجه سياسة وممارسات الإحتلال، كما تناول اللقاء خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه الوطنية فلابد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف قوانين الإجرام التي تسنها هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية .

ومن جانبه أكد السفير زكي، أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة هي في صُلب إهتمامات وعمل الأمانة العامة ومجالسها الوزارية، وذلك من أجل إيجاد حل عادل وشامل ينهي الإحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأضاف الأمين العام المساعد، أن هناك جهد عربي يبذل مع الإتحاد الأوروبي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ولحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وهذا ما تم تناوله مع الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل خلال زيارته للجامعة العربية.

احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الأمين العام للجامعة العربية الجامعة العربية الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس السفير مهند العكلوك السفير حسام زكي العدل الدولية القضية الفلسطينية دعم القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

أول تعليق من مرتضي منصور بعد إلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

ترشيحاتنا

قرار صادم من الكاف لاتحاد الكرة.. والجبلاية تطلب مهلة للرد

فرنسا تغير موقفها من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

مستوطنون إسرائيليون يشعلون النار في سيارات الفلسطينيين ودعوات للتصدي لهم

التأمين الاجتماعي: وضع أموال المعاشات في ماكينات الصراف الآلي خلال أيام

القومي للأجور عن الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص: لا استثناءات

توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحي المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق عمل فيلم بيت الروبي يحتفلون سويا بالعرض الخاص| صور

طريقة تنظيف الممبار .. أشهر أكلات عيد الأضحى

بتصميم الكب.. لن تتوقع سعر فستان دنيا سمير غانم الأسود

جلسة تصوير للطفلة لوسيندا بطلة فيلم بيت الروبي في العرض الخاص

فيديو

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

دي مش طبيعية.. الفنان مصطفى هريدي يهاجم المخرجة إيناس الدغيدي لهذا السبب/فيديوجراف

التعليم تكشف حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب إجازة عيد الأضحى

متى تبدأ؟.. الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ