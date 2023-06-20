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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سلاح ناري| عميد طب طنطا يكشف ملابسات وكواليس واقعة المعيد وأستاذ قلب

جامعة طنطا
جامعة طنطا

علق الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، على قيام معيد بـ طب طنطا بمحاولة قتل أستاذ قلب في الكلية باستخدام فرد خرطوش “ سلاح ناري”.

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وقال عميد كلية الطب جامعة طنطا، إن الحادثة غريبة، ولكن هي في الأساس حادثة جنائية، وأنها تمت داخل أحد المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أن الحادثة تمت اليوم في تمام الـ 10 صباحًا، وأن الموضوع الآن في النيابة العامة، والتي عاينت المكان.

ولفت إلى أن المجني عليه، يعاني من جرح قطعي في الرأس، وهناك اشتباه بكسر في الجمجمة، وهو الآن في العناية المركزة ويتلقى العلاج.

وأشار إلي أن الجميع في المستشفى في حالة اندهاش لما حدث اليوم في الجامعة، وأن الجميع منتظر قرارات النيابة العامة.

 

طنطا جامعة طنطا سلاح ناري

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