كرنڤال فنى لطلاب جامعة عين شمس احتفالاً بنهاية العام الجامعي

تقيم جامعة عين شمس الاثنين الموافق 26 من يونيو الجاري كرنفال فنى إحتفلاً بنهاية العام الجامعي يحيه ثلاثة من كورالات الجامعة "كورال روح الشرق وكورال هارموني عربي و كورال أون" وذلك من أمام قصر الزعفران بالحرم الجامعي الرئيسى فى تمام الساعة العاشرة صباحاً .



أعلن الدكتور محمود المتينى اعتزام إدارة الجامعة إقامة كرنفال فنى يشهده أعضاء مجلس الجامعة بمناسبة انتهاء العام الجامعي ليكون تقليد مميز لجامعة عين شمس فى إحتفال طلابها بانتهاء عام جامعى.



وفى حوار ساده الود استعرض قائد كل كورال ما يميز فريقه وتاريخ كل كورال وأهم المحطات المضيئة التى حظى بها كل كورال .



وأكد الدكتور محمود المتينى حرص إدارة الجامعة على دعم للكورالات الثلاثة وتوفير كافة التدريبات المختلفة لتطوير أدائهم ليظهر بصورة أكثر إحترافية .



و خلال اللقاء أشار الدكتور عبد الفتاح سعود إلى شهرة الكورلات الثلاثة والتى تعد النشاط الطلابي الأكثر انتشاراً وشهرة سواء على صعيد التناول الإعلامى أو مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وكذلك إهتمام و إشادة عدد من الفنانين الكبار بأداء الكورالات المتميز .



مؤكدا أن ذلك نتاج جهد كبير واستراتيجية منظمة اتخذها قطاع التعليم والطلاب منذ سنوات والتى تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية مع توفير كل الدعم بمختلف صوره سواء كان دعم فني و لوجستى و مادى لتكون جامعة عين شمس ووطننا الحبيب الرابح الأكبر في تخريج شباب واعى واعد على مستوى راقي من العلم والإبداع.