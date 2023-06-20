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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالقرآن والدعوات.. أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

الثانوية العامة
الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة 2023، منذ التاسعة صباحا، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بجميع مدارس الجمهورية.

ورصدت عدسة "صدى البلد" حب واهتمام أولياء الأمور في مشهد أبوي رائع حيث يتواجدون أمام لجان الثانوية العامة، وينتظرون بفارغ الصبر للتأكد من تحقيق أفضل أداء في امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويقرأون القرآن ويتلون الأدعية ليسهل الامتحان على الطلاب.

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بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023

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بالصور.. مراجعة سريعة لأهم الأسئلة بين طلاب الثانوية العامة قبل "اللغة الأجنبية الثانية"

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا.  

وكثفت مديرية أمن الجيزة، من تواجدها بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها، كما فرضت كردونًا أمنيًا بمحيطها لتأمين العملية الامتحانية وحظر وقوف السيارات، وتجوب عدد من الدوريات المتحركة أحياء المحافظة المختلفة، في ظل انتشار رجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم بكل يسر.

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين من 9 صباحا حتى 11 صباحا .

يشمل امتحان الثانوية العامة 2023 على 31 سؤالًا، بينها سؤالان مخصصان للأسئلة المقالية ويخصص لهما 6 درجات، على أن يبلغ إجمالي عدد أسئلة الاختيار من متعدد 29 سؤالًا ، يخصص لها 34 درجة.

وأوضحت الوزارة، أن الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تبلغ 40 درجة.

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