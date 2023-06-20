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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023

صدى البلد

بدأ منذ قليل  امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي 2023/2022، وسط إجراءات مشددة للتصدي لمحاولات الغش.

وشهدت مدارس القاهرة والجيزة تواجدًا كثيفًا لأولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 استعدادًا لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث حضر العشرات من الآباء والأمهات أمام كل مدرسة، يعبرون عن دعمهم وتشجيعهم لأبنائهم في هذه المرحلة الحاسمة.

وحرص طلاب الثانوية العامة على مراجعة اللغة الأجنبية الثانية قبل دقائق من دخول لجنة الامتحانات، حيث جلس الطلاب أمام اللجان للمراجعة وتثبيت المعلومات المهمة فى المقرر الدراسي، فيما تواجدت الأمهات مع بعض للطلاب لدعمهم وتخفيف القلق والتوتر المستمر لدى بعض الطلبة حيث حرصت الأمهات على قراءة القرآن والدعاء المستمر لأبنائهم.

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ويؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الثانوي، بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية"، والذي يأتي ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين من 9 صباحا حتى 11 صباحا .

يشمل امتحان الثانوية العامة 2023 على 31 سؤالًا، بينهم سؤالان مخصصين للأسئلة المقالية ويخصص لهما 6 درجات، على أن يبلغ إجمالي عدد أسئلة الاختيار من متعدد 29 سؤالًا ، يخصص لها 34 درجة.

وأوضحت الوزارة، أن الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تبلغ 40 درجة.

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