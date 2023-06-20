أخبار التعليم| الوزارة تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة .. وتفاصيل فرصة للدراسة باليابان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

زعمت صفحات الغش التي تعمل تحت اسم شاومينج على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، فجر اليوم تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر اداءه اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس لاطلاق قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحى المحروسة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والادارة العامة لثقافة الطفل - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يعلن مركز الدراسات التربوية والنفسية بجامعة القاهرة، عن بدء الحجز في الدورة التدريبية “ بعنوان استنفورد بينيه".



أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم.

تشارك جامعة عين شمس برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني، في الويبينار الدولي بمشاركة عدد من جامعات العالم وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من يونيو ٢٠٢٣ في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ، تحت عنوان " تغير المناخ يزيد من الحساسية .. كن مستعداً"، وتشارك الدكتورة إلهام حسني أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس و الخبير الممثل لجامعة عين شمس في فعاليات الويبينار الدولي حيث تناقش كيف يمكن للتغيرات المناخية أن تزيد من مسببات الحساسية.

ينظم مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم ندوة بعنوان " الذكاء الاصطناعي وبرامج الإعلام وتعليم الصحافة في العالم العربي: الفرص والتحديات،" الذي يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في البيئة الإعلامية.