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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تفاصيل إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة كاميرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لكشف الغشاشين ومحاسبتهم

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

تفاصيل إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة
أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، في إطار حرص إلتزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.

كلية التكنولوجيا والتعليم تبدأ البرنامج التمهيدي لتأهيل المعلمين
أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عن بدء البرنامج التمهيدي للدفعة السادسة لبرنامج تأهيل المعلمين يوم الجمعه الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٣، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم

مراجعة كاميرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لكشف الغشاشين ومحاسبتهم
عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، اليوم اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لتقييم الوضع خلال الامتحانات السابقة والمشاكل التي واجهت رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات واستعراض الاستعدادات للامتحانات المقبلة.

بالصور.. تكريم رئيس جامعة عين شمس ونائبه بكلية الهندسة
كرم مجلس كلية الهندسة برئاسة الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، في جلسته التي عقدها اليوم كلاً من الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة  لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث قام الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية  بإهدائهما درع الكلية لجهودهما ودعمهما المستمر للجامعة والكلية.

26 يونيو.. كرنڤال فني لطلاب جامعة عين شمس احتفالاً بنهاية العام الجامعي
 تقيم جامعة عين شمس الاثنين الموافق 26من يونيو الجاري كرنفال فنى احتفالاً بنهاية العام الجامعي يحيه ثلاثة من كورالات الجامعة "كورال روح الشرق وكورال هارموني عربي و كورال أون" وذلك من أمام قصر الزعفران بالحرم الجامعي الرئيسى فى تمام الساعة العاشرة صباحاً حيث التقيا الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالقادة الثلاث كورالات " ا. محمود وحيد و أ. محمود صابر و أ. محمود محسن " شيتوس ". 

خبير: نقلة نوعية بالجامعات شكلا ومضمونا نتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية بالتعليم العالي
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن جهود الدولة المصرية في قطاع التعليم العالي قد أحدثت تحولًا كبيرًا في الجامعات المصرية، سواء من حيث الشكل أو المضمون، وأسهمت هذه الجهود في خلق وعي مجتمعي أكبر حول أهمية التعليم العالي ودوره في تحقيق التنمية وتلبية احتياجات سوق العمل.

خبير يوضح أهمية البرامج العلمية الدولية المشتركة بالجامعات المصرية
أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن البرامج العلمية الدولية المشتركة بالجامعات المصرية تعتبر توجهًا مهمًا في الجامعات حول العالم والعالم العربي نظرًا لأهميتها في تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها لمواجهة متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار.

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