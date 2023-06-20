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ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

نيرة اشرف ومحمد عادل
نيرة اشرف ومحمد عادل

قدم مذيع موقع “صدى البلد”  أحمد زهران ، تغطية خاصة عن زيارة والد الطالبة "نيرة أشرف" ضحية حادث جامعة المنصورة، قبر ابنته، في ذكرى رحيلها الأولى عقب إعدام محمد عادل المتهم بإنهاء حياتها.

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شهدت مقابر عزبة حمد بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم زيارة أشرف عبد القادر والد "نيرة أشرف" ضحية حادث المنصورة في ذكري رحيلها الأولي، قبر ابنته ووضع باقة من الورود وتوزيع أرز باللبن علي زملائها وزميلاتها ترحما علي رحيلها، مرددا: "ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين".

كما حرص عدد من الشاب يرافقهم المحامي خالد عبد الرحمن محامي أسرة الفتاة الضحية علي قراءة الفاتحة مرددا عبارة “ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته وحقها هيرجع من اللي شهروا بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ".

من ناحية أخرى شهد حوش مقابر الصدقة بمقابر سيدي خلف خلال 18 ساعة الأخيرة نشوب سلسلة من المشادات الكلامية والتشابك بين أسرة الشاب "محمد عادل" والمعروف إعلاميا بالقاتل الفتاة "نيرة أشرف" ضحية حادث المنصورة من جهة والقائمين علي دفن الموتي وعلي رأسهم ابنهم بمقابر الصدقة الجارية.

وذلك عقب تعليق أسرة الشاب لافتة رخام مدون عليها عبارة "ادعوا للشهيد عروس الجنة محمد عادل" الأمر الذي علي أثرها دفع مشرف مقابر سيدي خلف علي منعهم ودفعهم للخروج من حوش مقابر الصدقه  كونه غير مملوك لهم ومنسوب فضل الدفن في عيون مقابر إلي المتبرع بالصدقة من أسرة الشيشيني من أكبر عائلات مدينة المحلة.

شاهد الفيديو:

أحمد زهران الطالبة نيرة أشرف جامعة المنصورة حادث جامعة المنصورة الشاب محمد عادل توزيع حلوى ارز باللبن

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