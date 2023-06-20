أستاذ تمويل واستثمار: يجب تقييم أي وزارة على قاعدة مساهمتها بالموازنة.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن تحدي الإصلاح النقدي تتجاوزه مصر دائما وتنجح فيه، لكن الإصلاح الهيكلي لم تتوفر له البيئة الخصبة للنجاح بسبب أزمة كورونا وحرب أوكرانيا.



وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإصلاح الهيكلي هو الأصعب في الإصلاح الاقتصادي، لأن بنية مجتمع الأعمال هي التي تقود الإصلاح الهيكلي، وحالة غياب التنسيق بين مجتمع الأعمال هي التي تؤخر الإصلاح الهيكلي.

وأوضح أن يجب أن يتم تقييم أي مسؤول في الوزارة على قاعدة أساسية، وهي أن تدار الوزارة كما لو أنها قطاع خاص وأن تعمل بمنظور اقتصادي، وتساهم في الموازنة، ما عدا وزارة التضامن، لأن مهمتها جمع الفائض وإعادة توزيعه.