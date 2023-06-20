مدير "تكافل وكرامة": 22 مليون مواطن استفادوا من خدمات البرنامج

أكد الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التضامن هي الأقرب للأسر الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية، تكافل وكرامة كانت بداية إنشاء الدولة الحديثة، وهذه المبادرة أسست لنظام جديد يعتمد على قاعدة بيانات مميكنة بشكل كامل، وسبقت الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "عبدالسلام"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "تكافل وكرامة" ليس دعم نقدي ويقدم فرص تعليمية واجتماعية وتوفير فرص عمل، وهناك 250 منحة دراسية مجانية لأسر "تكافل وكرامة" بالتعاون مع عدد من الجامعات الكبرى، مشددًا على أن هناك 22 مليون شخص يستفيد من "تكافل وكرامة"، موضحًا أنها عبارة عن برنامج حماية شامل وبه شرائح متعددة.



وأشار إلى أن 63 ألف أسرة كانت البداية وزادت الأعداد، وفي 2017 وصلت لمليون و800 ألف، ومع 2020 وصلت أسر "تكافل وكرامة" لـ3 مليون و200 ألف، ووصلت لـ5 مليون و200 ألف أسرة تستفيد من مبادرة "تكافل وكرامة"، أي بما يعادل مليون شخص.

من خلال الموقع الإلكتروني فقط

وأوضح أن خطوات تقديم الشكوى ليس فقط من خلال الموقع الإلكتروني فقط، ولكن هناك أشكال أخرى لاستقبال لشكاوى المواطنين، من خلال مديريات وإدارات وزارة التضامن الاجتماعي بالوزرات