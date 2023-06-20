عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الجيزة: ذبح 3603 رؤوس ماشية بالمجازر خلال 4 أيام

مجازر الجيزة
مجازر الجيزة

قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت اشراف الدكتور علاء عبدالعال وكيل وزارة الطب البيطري بالجيزة، بذبح 3603 رأس ماشية. 

وذلك بمجازر المحافظة الحكومية وعددها 21 مجزر، تحت إشراف طبي وبيطري متكامل في الفترة من يوم السبت الموافق 17 يونيو وحتى اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الحالي.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على الحفاظ على منع الذبح في الشوارع العامة، والحفاظ على صحة المواطنين والنظافة العامة، وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية، منعًا لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأشارت المديرية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة كثافة المذبوحات خلال فترة ما قبل وأثناء عيد الأضحي المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة. 

كما أكدت مديرية الطب البيطري على توفير وتأمين الأختام والمادة السرية الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، وإجراء الصيانات الطارئة بالمجازر من ناحية الصرف الصحي والمياه والكهرباء، فضلا عن تزويدها بأدوات النظافة والمنظفات والمطهرات.

وأشارت مديرية الطب البيطري بالجيزة أنه تم التنسيق مع جميع الأحياء والمراكز والمدن والإدارات البيطرية الخارجية وهيئة النظافة للمرور والمتابعة ورفع جميع المخلفات التى تنتج من الذبح داخل المجازر.

مديرية الطب البيطري بالجيزة وزارة الطب البيطري وكيل وزارة الطب البيطري بالجيزة محافظة الجيزة منع الذبح في الشوارع العامة النظافة العامة عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد إلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

رئاسة الزمالك.. تقرير قضائى عاجل ينتصر لـ مرتضى منصور

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

موضوعات متعلقة

خلال حملة تفتيش.. ضبط 1230 كجم مصنعات لحوم غير صالحة بالجيزة |شاهد

لبحث التعاون المشترك.. وكيل وزارة شباب الجيزة يلتقي مقررة المجلس القومي للمرأة

لمناقشة المبادرات.. وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يلتقي كيان الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبدرشين

لتذليل العقبات.. وكيل تعليم الجيزة يتابع غرفة العمليات لماراثون امتحانات الثانوية العامة

محافظ الجيزة: تلقي 2576 شكوى من المواطنين والرد عليها

"البيطري" يحكم قبضته قبل العيد..ضبط 1275 كيلو لحوم وهياكل غير صالحة بالجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالعياط|شاهد

ترشيحاتنا

العصابات تحول سجن النساء في هندوراس إلى ساحة حرب

حادث مروع.. نجل سيناتور أمريكي سابق يتسبب في مقتل 5 فتيات مسلمات

المحترم اللي في العمارة.. زوجة لؤي هربت منه لتقع ضحية لصاحب الجلباب الأسود

الصحة السعودية تتابع جاهزية المنشآت الطبية استعدادا لموسم الحج

هونر تكشف رسميا عن هاتف Honor 90 Lite.. اعرف مواصفاته

الأفضل في تاريخ العملات المصرية| 3 علامات جديدة في الـ 20 جنيها البلاستيكية.. هل لاحظتها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسي.. ماذا يحدث عند استخدام أحمر الشفاة بشكل منتظم؟ 

الأفضل في تاريخ العملات المصرية| 3 علامات جديدة في الـ 20 جنيها البلاستيكية.. هل لاحظتها ؟

بإطلالة من التسعينيات.. نيكول سابا تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

طريقة شائعة في طبخ الطعام تسبب السرطان.. دراسة جديدة

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ