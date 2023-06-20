بيطري الجيزة: ذبح 3603 رؤوس ماشية بالمجازر خلال 4 أيام

قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت اشراف الدكتور علاء عبدالعال وكيل وزارة الطب البيطري بالجيزة، بذبح 3603 رأس ماشية.

وذلك بمجازر المحافظة الحكومية وعددها 21 مجزر، تحت إشراف طبي وبيطري متكامل في الفترة من يوم السبت الموافق 17 يونيو وحتى اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الحالي.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على الحفاظ على منع الذبح في الشوارع العامة، والحفاظ على صحة المواطنين والنظافة العامة، وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية، منعًا لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأشارت المديرية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة كثافة المذبوحات خلال فترة ما قبل وأثناء عيد الأضحي المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

كما أكدت مديرية الطب البيطري على توفير وتأمين الأختام والمادة السرية الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، وإجراء الصيانات الطارئة بالمجازر من ناحية الصرف الصحي والمياه والكهرباء، فضلا عن تزويدها بأدوات النظافة والمنظفات والمطهرات.

وأشارت مديرية الطب البيطري بالجيزة أنه تم التنسيق مع جميع الأحياء والمراكز والمدن والإدارات البيطرية الخارجية وهيئة النظافة للمرور والمتابعة ورفع جميع المخلفات التى تنتج من الذبح داخل المجازر.