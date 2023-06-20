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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مروع.. نجل سيناتور أمريكي سابق يتسبب في مقتل 5 فتيات مسلمات

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن نجل السناتور السابق لولاية مينيسوتا الأمريكية، جون طومسون، هو المشتبه به في حادث  أودى بحياة 5 فتيات مسلمات من أصول صومالية.

وحسب صحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون" الأمريكية، قالت مصادر، إن المشتبه به هو ديريك جون طومسون، من منطقة بروكلين بارك، رغم إشارتها إلى أن الشرطة لم تذكر اسمه علنا.

وقالت شرطة مينيابوليس، إن سيارة مسرعة، تجاوزت إشارة حمراء واصطدمت بمركبة تقل خمس فتيات صوماليات، كلهن دون العشرين من العمر، كا أدى إلى وفاتهن، ليتبين في وقت لاحق أنهن أعضاء في مركز دار الفاروق الإسلامي.

وأظهرت كاميرات المراقبة الحادث، حيث تصطدم سيارة رياضية سريعة، بالمركبة التي كانت تقل الفتيات.

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وقال قائد شرطة مينيابوليس، بريان أوهارا، إن إدارته تحقق في نشر مقطع الفيديو غير المصرح به، كما أفادت بأن ديريك طومسون ينتظر اتهامات قد يتم رفعها اليوم الثلاثاء.

وأكد المدعي العام في سانتا باربرا، أن الضباط عثروا على ماريجوانا، وأكثر من 20 ألف دولار في السيارة التي كان يقودها،.

طومسون ولاية مينيسوتا أمريكا

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