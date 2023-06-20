عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الوفاء بالعهد مع الله وكفارة تركه.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم ما إذا عاهد الله على شيء ثم خالف عهده؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه من الواجب على الإنسان أن يلتزم بما عاهد اللهَ عليه من فعل الطاعة وترك المعصية، فإذا نقض العهد فيستحبُّ له إخراج كفارة يمين.

هل الحلف بالنبي كذبا له كفارة يمين؟.. علي جمعة يجيب

هل الحلف على المصحف كذبا له كفارة؟.. أمين الفتوى يرد


الوفاء بالعهد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العباد خلقوا لمهمة كبيرة وهي عمارة الكون وعبادة الله عزوجل.


وأضاف، وزير الأوقاف في تصريح له، أن الله (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) كما قال في كتابه  {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} .

وأشار إلى أن العبادة منها الأركان الأساسية وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج بعد الشهادتين، غير أن هناك عبادات أخرى ربما تكون أشق على بعض الناس من الصلاة والصيام، فالصدق عبادة ، والأمانة عبادة والوفاء بالعهد عبادة، وإتقان العمل عبادة، وعمارة الكون عبادة.

وتابع: والعبادة ما لم يظهر أثرها على سلوك الإنسان فهناك مشكلة، فالله يقول ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ) فالتدين الحقيقي هو الذي تظهر فيه أثر العبادة على سلوك العبد، فمن لم تكن أخلاقه في سوقه بيعا وشراءا، كأخلاقه في المسجد قرآنا وصلاة، فإيمانه زائف أو في فهمه خطأ.

كما تابع: إذا صح الإيمان وصحت العقيدة، صحت العبادة، وإذا صحت العبادة، صحت المعاملة واستقامت السلوك.

وأكد أن الإنسان إذا فهم الدين فهما صحيحا لا تنفصم شخصيته في المسجد عن سلوكه ومعاملته بين الناس، فالدين المعاملة والعبادة الحقيقية هي التي تقوم سلوك صاحبها ويظهر أثرها عليه.

دار الإفتاء العهد الوفاء بالعهد كفارة يمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

نجم الأهلي السابق يحسم الجدل بشأن رحيل حسين الشحات عن الفريق

رئاسة الزمالك.. تقرير قضائى عاجل ينتصر لـ مرتضى منصور

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

ترشيحاتنا

رئيس بلدية المحلة: سنحتفظ بـ 80% من لاعبينا في الدوري الممتاز |فيديو

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

أحمد عبدالرؤوف: واجهت ضغوطًا شخصية من أجل الصعود ببلدية المحلة للدوري الممتاز|فيديو

غاضب بشدة.. المدرب السابق لـ «طائرة الأهلي» يكشف كواليس اجتماعه مع الخطيب|فيديو

بيان عاجل لـ الجزائر بعد اقتحام مبنى سفارتها بالخرطوم

محمد الشناوي يكشف سر خسارة الأهلي بـ خماسية أمام صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ