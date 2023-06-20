حكم الوفاء بالعهد مع الله وكفارة تركه.. دار الإفتاء توضح

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم ما إذا عاهد الله على شيء ثم خالف عهده؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه من الواجب على الإنسان أن يلتزم بما عاهد اللهَ عليه من فعل الطاعة وترك المعصية، فإذا نقض العهد فيستحبُّ له إخراج كفارة يمين.



الوفاء بالعهد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العباد خلقوا لمهمة كبيرة وهي عمارة الكون وعبادة الله عزوجل.



وأضاف، وزير الأوقاف في تصريح له، أن الله (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) كما قال في كتابه {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} .

وأشار إلى أن العبادة منها الأركان الأساسية وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج بعد الشهادتين، غير أن هناك عبادات أخرى ربما تكون أشق على بعض الناس من الصلاة والصيام، فالصدق عبادة ، والأمانة عبادة والوفاء بالعهد عبادة، وإتقان العمل عبادة، وعمارة الكون عبادة.

وتابع: والعبادة ما لم يظهر أثرها على سلوك الإنسان فهناك مشكلة، فالله يقول ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ) فالتدين الحقيقي هو الذي تظهر فيه أثر العبادة على سلوك العبد، فمن لم تكن أخلاقه في سوقه بيعا وشراءا، كأخلاقه في المسجد قرآنا وصلاة، فإيمانه زائف أو في فهمه خطأ.

كما تابع: إذا صح الإيمان وصحت العقيدة، صحت العبادة، وإذا صحت العبادة، صحت المعاملة واستقامت السلوك.

وأكد أن الإنسان إذا فهم الدين فهما صحيحا لا تنفصم شخصيته في المسجد عن سلوكه ومعاملته بين الناس، فالدين المعاملة والعبادة الحقيقية هي التي تقوم سلوك صاحبها ويظهر أثرها عليه.