عليها 5 أشخاص.. تفاصيل اختفاء غواصة بالقرب من حطام تيتانيك

مازال خفر السواحل الأمريكيون والكنديون مستمرون في رحلة البحث عن غواصة سياحية صغيرة اختفت في ظروف غامضة أثناء التوجه لمكان حطام سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي .

وانقطع التواصل مع الغواصة تماما بشكل مفاجئ ومع الخمسة أشخاص الموجودين عليها، والذين قرروا خوض تلك التجربة مقابل ربع مليون دولار لكل شخص منهم .

وبحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام العالمية، فقد انقطع التواصل مع الغواصة بعد ساعة و 40 دقيقة تماما من بدء الغوص في اتجاه حطام سفينة تيتانيك .

وتحاول الشركة التابعة لها الغواصة الوصول لها بأي شكل ، وقد تم ابلاغ السلطات المعنية ، وبدأت اجراءات البحث خلال الساعات الماضية، داخل المحيط، وكذلك باستخدام طائرات أمريكية وكندية مزودة بسونار يمكنهم من استكشاف مكانها داخل المياه.

للمزيد من المعلومات عن اختفاء غواصة بالقرب من حطام سفينة تايتنيك، شاهد الفيديو..