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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش ترميها في الشارع.. شهاب عبد الحميد يوضح طرق التخلص من الحيوانات|فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، إنه طبقا للقانون الجديد الخاص بتنظيم اقتناء الحيوانات، يتم توجيه أمور الاستغناء أو التخلص من الحيوانات الأليفة بعدة طرق ومنها، اللجوء إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي تمثل الجهة القانونية للبلد، أو من خلال العيادات البيطرية التي تنتشر في كل المناطق والمحافظات، موضحًا أن العيادات البيطرية حاليًا تزيد على 5 آلاف عيادة بيطرية خاصة بالحيوانات الأليفة.

ولفت "عبدالحميد" خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" والذي تقدّمه الإعلامية "دينا رامز"، إلى أنه يتوافر العديد من ملاجئ الحيوانات أو " الشلاتر" التي يمكن اللجوء إليها في حالة الاستغناء عن الحيوانات الأليفة وسيتولوا رعايته، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية للقانون هي التي ستحدّد أماكن مُرخصة لإيواء الحيوانات بشكل آمن ومضمون.

وأوضح "عبد الحميد"، أن حاليًا يوجد عدة جمعيات أهلية أو فردية لاستقبال الحيوانات والاعتناء بها مثل جمعية الرفق بالحيوان، و أنهم يقومون برعاية الحيوان بشكل متكامل.

و نوه، إلى أن الدعم المادي الموجه للجمعيات أصبح أقل من قبل، حيث أن وزارة التضامن كانت تقوم بهذا الدور منذ فترة لكن انقطع حاليًا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا على توافر اللقاحات الخاصة بتطعيمات الحيوانات وذلك من خلال توفير معهد الأمصال و اللقاحات بالعباسية لهم.

عالم خالٍ من السعار بــ 2030

وتابع، أن الهيئة العامة لخدمات وزارة الزراعة ستوفر خلال الأيام المقبلة اللقاحات بنصف ثمنها، لأن الهدف بــ2030 هو إعلان العالم بأكمله خال من السعار سواء لكلاب المنازل أو الشوارع، ناصحًا بـضرورة الاتصال بمديرية الطب البيطري التابعة للمنطقة، في حالة العثور على كلاب ضالة أو مطرودة من منازلها وموجودة بالشوارع.  
 

الرفق بالحيوان إقتناء الحيوانات الدكتور شهاب عبد الحميد الحيوانات الأليفة العيادات البيطرية

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