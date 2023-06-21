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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وهيئة إنقاذ الطفولة

الهيئة العامة لتعليم
الهيئة العامة لتعليم الكبار

وقع  الدكتور محمد ناصف ، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، مذكرة تفاهم مع الدكتورة عزة شفيق، مدير عام مشروع قرية متعلمة هيئة إنقاذ الطفولة ، أمس الثلاثاء بديوان عام الهيئة.

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ويأتي ذلك في إطار منظومة عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار ،والتزاما بمسئوليتها القومية ،وإيمانا منها بتفعيل مفهوم المشاركة، والتعاون بين جميع المؤسسات المحلية و الدولية،و الذي من شأنه القضاء على الأمية ؛وذلك للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده.

 تهدف مذكرة التفاهم إلى:
* محو أمية السيدات ( أمهات ،طلبة مدارس، المجتمع )بقرى مشروع قرية متعلمة ،بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن.
* تم العمل بمحافظات سوهاج -البحيرة - أسيوط - المنيا ،وتم إضافة محافظة بني سويف.
*ترشيح المدربين المعتمدين بفرع بني سويف، لتدريبهم من خلال هيئة إنقاذ الطفولة على برامج ومنهجيات تعليم الكبار المطبقة في المشروع على نفقة هيئة إنقاذ الطفولة دون أعباء مالية على الهيئة.
*العمل على نشر منهجية وبرنامج التعلم بين الأجيال، وبرنامج ما بعد التعلم المعتمد من الهيئة.
*تقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروع والإشراف والمتابعة، والتقويم لما يتم تنفيذه ،وتسهيل مهام الجهات المنفذة للمشروع في المناطق المستهدفة في ضوء تعليمات الهيئة المنظمة لهذا الشأن.
حضر التوقيع :

الدكتور رضا داوود، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ،هيئة تعليم الكبار.
-أسامة عبد العزيز، مدير عام مكتب رئيس الجهاز.
-إيهاب أحمد، مدير العلاقات العامة هيئة تعليم الكبار.
-الدكتورة ماجدة خليل، مدير وحدة البروتوكولات هيئة تعليم الكبار.
-عصام أسعد، هيئة إنقاذ الطفولة.
-چيهان عبد السيد، هيئة إنقاذ الطفولة.
-التوثيق الفوتوغرافي هشام فهيم.

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، و هيئة إنقاذ الطفولة1
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، و هيئة إنقاذ الطفولة1
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، و هيئة إنقاذ الطفولة
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، و هيئة إنقاذ الطفولة
الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار تعليم الكبار مذكرة تفاهم الدكتورة عزة شفيق مدير عام مشروع قرية متعلمة هيئة إنقاذ الطفولة Jobs Education

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