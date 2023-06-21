توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وهيئة إنقاذ الطفولة

وقع الدكتور محمد ناصف ، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، مذكرة تفاهم مع الدكتورة عزة شفيق، مدير عام مشروع قرية متعلمة هيئة إنقاذ الطفولة ، أمس الثلاثاء بديوان عام الهيئة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار ،والتزاما بمسئوليتها القومية ،وإيمانا منها بتفعيل مفهوم المشاركة، والتعاون بين جميع المؤسسات المحلية و الدولية،و الذي من شأنه القضاء على الأمية ؛وذلك للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده.

تهدف مذكرة التفاهم إلى:

* محو أمية السيدات ( أمهات ،طلبة مدارس، المجتمع )بقرى مشروع قرية متعلمة ،بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن.

* تم العمل بمحافظات سوهاج -البحيرة - أسيوط - المنيا ،وتم إضافة محافظة بني سويف.

*ترشيح المدربين المعتمدين بفرع بني سويف، لتدريبهم من خلال هيئة إنقاذ الطفولة على برامج ومنهجيات تعليم الكبار المطبقة في المشروع على نفقة هيئة إنقاذ الطفولة دون أعباء مالية على الهيئة.

*العمل على نشر منهجية وبرنامج التعلم بين الأجيال، وبرنامج ما بعد التعلم المعتمد من الهيئة.

*تقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروع والإشراف والمتابعة، والتقويم لما يتم تنفيذه ،وتسهيل مهام الجهات المنفذة للمشروع في المناطق المستهدفة في ضوء تعليمات الهيئة المنظمة لهذا الشأن.

حضر التوقيع :

الدكتور رضا داوود، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ،هيئة تعليم الكبار.

-أسامة عبد العزيز، مدير عام مكتب رئيس الجهاز.

-إيهاب أحمد، مدير العلاقات العامة هيئة تعليم الكبار.

-الدكتورة ماجدة خليل، مدير وحدة البروتوكولات هيئة تعليم الكبار.

-عصام أسعد، هيئة إنقاذ الطفولة.

-چيهان عبد السيد، هيئة إنقاذ الطفولة.

-التوثيق الفوتوغرافي هشام فهيم.