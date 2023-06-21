محافظ الإسكندرية الأسبق: الدولة تتجه لاستغلال ثرواتها المعدنية لـ تعظيم القيمة المضافة

قال اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، إن توجه الرئيس السيسي والدولة المصرية نحو استغلال الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر وتصنيعها في مصر من أجل تعظيم القيمة المضافة وتحقيق توطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا للمصر.



وأكد “فرحات” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الشراكة مع الجانب الإيطالي في هذا المجال تعتبر مميزة للغاية، متابعًا أن مشروع وادي السيليكون في مدينة العلمين الجديدة يعمل على تعمير منطقة الساحل الشمالي، معقبًا:" هتبقى منطقة سياحية ومنطقة صناعية وده هيخليها شغالة طول السنة".



وأشار محافظ الإسكندرية الأسبق إلى أن وادي السيليكون سيكون فيه شراكة مع الجانب الإيطالي و القطاع الخاص بنسبة 30% ، وهذا يعمل على تعميق مفهوم كيف يدخل القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات ستعمل على زيادة فرص العمل.



