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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضا فرحات: صرف المعاشات مبكرًا دليل على مراعاة الدولة لمواطينها

أرشيفية
أرشيفية

قال اللواء  رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق إن توجيه الرئيس السيسي بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك أمر مهم للغاية، وذلك بسبب التزام الأهالي بتكاليف هذا الموسم وعلى رأسها الأضحية وشراء اللحوم وقضاء الإجازات، مما يؤكد اهتمام الرئيس بمراعاة المواطن اجتماعيًا وإنسانيًا.

وأضاف “فرحات” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم هند النعساني والمذاع عبر فضائية "صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن المبادرات الرئاسية دليل قوي على مراعاة الرئيس السيسي للجانب الاجتماعي والإنساني، بجانب مظلات الحماية الاجتماعية التي يتم إطلاقها في كافة المناسبات، مما يؤكد أن الدولة تسير في اتجاه تكافل اجتماعي هادف يعمل على تقوية الجبهو الداخلية.

وأشار إلى أن زيادة المعاشات بنسبة 15% في شهر إبريل الماضي كان بمثابة عبء على الهيئة، مؤكدًا:" ده كان توجه إنساني جميل من الدولة كلها".
 

صرف معاشات يوليو عيد الأضحى الرئيس السيسي المبادرات الرئاسية توك شو صدى البلد

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