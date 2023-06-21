عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تخطيط عمراني: خطة كبيرة للدولة للتحول من المناطق العشوائية للآمنة

العمران والبناء
العمران والبناء

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني ، إن هناك طفرة كبيرة فى تحول كبير فى المناطق العشوائية ليس فى الخريطة السكنية فقط ولكن فى المضمون لإن خطة الدولة المصرية هى أن البشر أهم من الحجر لذا كان الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية الغير آمنة.

 

وأضاف "فرج" خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" ، أن تلك المناطق كانت تمثل خطرا كبيرا على البشر ، كما كانت تتضمن الجريمة بمعدل أكبر، وكانت هناك خطورة مستمرة على الأرواح والسكان .

غير آدمية

وأشار "أستاذ التخطيط العمرانى " إلى أن الحياة للمواطن فى تلك المناطق كانت غير آدمية ولايوجد فرص عمل ، مثل منطقة تل العقارب وتم نقلهم إلى الروضة أو الأسمرات فوجد دخل مناسب وخدمات ميسرة ومدارس وطرق سهلة الوصول إليها .

ونوه إلى أن البنية الأساسية تعتمد فى الأساسعلى انشاء الطرق والكباري ويجذب العديد من الاستثمارات 

التخطيط العمرانى المناطق العشوائية الخريطة السكنية الدولة المصرية ر المناطق العشوائية الغير آمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه أعتدى عليها لنصف ساعة

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

طلع قريبها.. مفاجآت غير سعيدة تنتظر مصوّر سيدة الفستان الأزرق

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

هاني حتحوت يٌفجر مفاجأة بشأن تجديد حسين الشحات مع الأهلي

هل يجوز الاحتفاظ بلحم الأضحية كاملة دون إعطاء الفقراء.. الإفتاء ترد

جرائم مخلة بالشرف.. هل يعود مرتضى منصور للزمالك؟

ترشيحاتنا

كلاكيت تالت مرة.. زيادة جديدة مرتقبة في أجور العاملين بالقطاع الخاص

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول المغسولة في حالة تعذر ضبطها

أيهما أفضل عند الله.. العشر من ذي الحجة أم الأواخر من رمضان

الإصابة تنهي موسم محمود متولي مع الأهلي

اشتباكات بعد انتهاء هدنة الـ72 ساعة في السودان.. تفاصيل

أكبر دولة في العالم اقتصاديا غير مؤهلة بشبكات كهرباء تواكب تغير المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد الأضحى| 5 هدايا حكومية للمواطن وهذه الخدمة مجانًا

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

فيديو

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

اﻟﻤﺰﻳﺪ