أستاذ تخطيط عمراني: خطة كبيرة للدولة للتحول من المناطق العشوائية للآمنة

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني ، إن هناك طفرة كبيرة فى تحول كبير فى المناطق العشوائية ليس فى الخريطة السكنية فقط ولكن فى المضمون لإن خطة الدولة المصرية هى أن البشر أهم من الحجر لذا كان الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية الغير آمنة.

وأضاف "فرج" خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" ، أن تلك المناطق كانت تمثل خطرا كبيرا على البشر ، كما كانت تتضمن الجريمة بمعدل أكبر، وكانت هناك خطورة مستمرة على الأرواح والسكان .

غير آدمية

وأشار "أستاذ التخطيط العمرانى " إلى أن الحياة للمواطن فى تلك المناطق كانت غير آدمية ولايوجد فرص عمل ، مثل منطقة تل العقارب وتم نقلهم إلى الروضة أو الأسمرات فوجد دخل مناسب وخدمات ميسرة ومدارس وطرق سهلة الوصول إليها .

ونوه إلى أن البنية الأساسية تعتمد فى الأساسعلى انشاء الطرق والكباري ويجذب العديد من الاستثمارات