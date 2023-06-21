الخلاف يحتدم داخل إسرائيل بخصوص شنّ عملية عسكرية جديدة على الضفة

كشت قناة كان العبرية مساء الثلاثاء، عن خلاف إسرائيلي بخصوص شن عملية عسكرية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع الأمني، تقرر بدءا من الليلة تعزيز فرقة الضفة بكتائب إضافية".

ونشرت قناة كان: "يوجد خلاف بخصوص عملية عسكرية داخل المنظومة الأمنية والمستوى السياسي حول نطاق العملية وآثارها".

كما نوهت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إلى أن أصوات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية تتعالى بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة وهناك أيضاً من هم ضد تلك العملية.

في ذات السياق، أوضحت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية: "السلطة الفلسطينية تفقد قبضتها على الأرض ، وإسرائيل تقترب خطوة أخرى من عملية في الضفة الغربية". وفق قولها



وكانت وسائل إعلام عبرية أكدت، انتهاء تقييم الوضع الأمني الذي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، عقب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة عيلي بين نابلس و رام الله .

واتخذت السلطات الإسرائيلية أول قرار عقب العملية، حيث قررت منع العمال الفلسطينيين من دخول بعض مستوطنات منطقة بنيامين غدا، وفق القناة 14 العبرية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية: "قررت الشرطة الإسرائيلية في نهاية تقييم الوضع الأمني تكثيف تواجد القوات على الطرق في الضفة الغربية مع التركيز على المناطق الحساسة والمفترقات ونقاط التجمهر".

ووقعت عملية إطلاق نار اليوم الثلاثاء قرب مستوطنة عيلي بين نابلس ورام الله ، نجم عنها مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة آخرين، فيما تم الإعلان لاحقا عن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذهما العملية .