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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو "الشيوخ": الحياة السياسية تعيش حالة غير مسبوقة بسبب الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إنّ الحياة السياسية تعيش حالة غير مسبوقة بسبب الحوار الوطني، موضحًا: "في الماضي، كان هناك حالات حوارية لكنها لم تكن بهذا الحجم أو التحضير الجيد".

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عضو مجلس الشيوخ: الدولة تعاني من أزمة انفاق وليس موارد

وأضاف "عضو مجلس الشيوخ"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: "نوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعانا لعقد هذا الحوار من باب الحرص على الدولة المصرية ومصلحتها بعدما اطمأنّ إلى استكمال مؤسسات الدولة المصرية، والحالة التي وصلت إليها مصر من استقرار اقتصادي وأمني".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "هذا الحوار دعوة حوارية بين كل أطياف المجتمع المصري، ليس مقصورا على فئة بعينها، كما أنه ليس حوارا بين فئة والحكومة كما يتخيل البعض، وليس حوارا بين فصيلي الموالاة والمعارضة، لكنه حالة حوارية نتمنى من الله أن تكون مستمرة معنا كشعب وسياسيين".

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