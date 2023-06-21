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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على  758 حالة في قافلة طبية بقرية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية تنشيطية  
بقرية كفر الحصة نبروه  للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية حيث تم توقيع الكشف على 758حالة.

جاء ذلك ضمن مجهودات الصحة في رفع المستوي الصحي والثقافي للمجتمع وتحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية والمهندس محمد البسيوني رئيس مجلس المدينة والدكتورة فاتن الستري مديرة الإدارة الصحية بنبروه.

وكان بيان القافلة ..
150  حالة باطنة ، 110    حالة أطفال ، 98      حالة جلدية ؛ 42      حالة عظام ، 50 حالة أسنان؛ 110    فحص معمل، 70حالة مبادرات الصحة، 111   تنظيم الأسرة والنسا، 17    إجمالي الوسائل.

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الصحة بالدقهلية رئيس مجلس المدينة وزراة الصحة مبادرات الصحة دقهلية

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