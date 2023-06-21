الكشف على  758 حالة في قافلة طبية بقرية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية تنشيطية

بقرية كفر الحصة نبروه للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية حيث تم توقيع الكشف على 758حالة.

جاء ذلك ضمن مجهودات الصحة في رفع المستوي الصحي والثقافي للمجتمع وتحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية والمهندس محمد البسيوني رئيس مجلس المدينة والدكتورة فاتن الستري مديرة الإدارة الصحية بنبروه.

وكان بيان القافلة ..

150 حالة باطنة ، 110 حالة أطفال ، 98 حالة جلدية ؛ 42 حالة عظام ، 50 حالة أسنان؛ 110 فحص معمل، 70حالة مبادرات الصحة، 111 تنظيم الأسرة والنسا، 17 إجمالي الوسائل.

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