الذهب ينهار.. الأصفر يتلقى ضربات قوية من مطرقة الفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد جلستين متتاليتين من الانخفاضات، حيث امتنع المستثمرون عن المراهنات الكبيرة قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس.

تعرض سوق العملات الرقمية لضربة قوية إثر اتهام منصتي "بينانس وكوين بيز" بالكذب والاحتيال من قبل المنظمين في أمريكا.

والمثير في هذه الاتهامات أنها كانت ضد أكبر بورصتين للعملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى سلسلة من الانهيارات بالسوق إذا ما سقطا. وبالتالي، فهل أموالك في خطر؟ أم أنها مجرد إجراءات لن تفضي إلى شيء؟.. لمعرفة الإجابة عليك بالتسجيل في الندوة المجانية التالية: الضغط هُنا

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 1944 دولار للأوقية.

فيما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.13% إلى 1933 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 102.205 نقطة.

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد عند تسوية تعاملات، أمس الثلاثاء، إثر مكاسب الدولار بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار بعد أن كشفت البيانات الصادرة اليوم عن انتعاش سوق الإسكان في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت وتيرة عمليات البدء في بناء المنازل بنسبة 21.7% لتبلغ 1.631 مليون منزل خلال مايو على أساس شهري، كما زادت تصاريح بناء المنازل بنسبة 5.2% إلى 1.491 مليون تصريح خلال الشهر.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.2% أو ما يعادل 23.5 دولار لتصل إلى 1947.7 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال الجلسة 1971.8 دولار.

قال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في ACY Securities: "التحيز المتوقع للاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية يلقي بثقله على الذهب. في ضوء ذلك، يمكن أن يكون لشهادة رئيس مجلس الإدارة باول تأثير كبير على المدى القصير على السوق".

يقدم باول شهادة نصف سنوية في السياسة النقدية إلى لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب الأمريكي في الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، وسيبحث المشاركون في السوق عن تفكير البنك المركزي بشأن الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وسط تصريحات متشددة من صانعي السياسة.

وقال اثنان من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخبير اقتصادي تم ترشيحه للانضمام إليهما في مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي ومقره واشنطن يوم الثلاثاء إن تركيزهم ينصب على خفض التضخم المرتفع للغاية حتى يتمكن الاقتصاد الأمريكي من العودة إلى النمو المستدام.

يقوم المتداولون الآن بتسعير فرصة تبلغ حوالي 77٪ لرفع سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالي على موقع "إنفستنغ السعودية". حيث ترفع زيادات أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر أي عائد.

وأضاف بينيت: «في الوقت الحالي، يتعرض الذهب لضربات قوية من مطرقة أسعار الفائدة المرتفعة، لكن الطلب القوي على المجوهرات والتصنيع يجب أن يفوز في النهاية».

وقال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Scorpion Minerals: «الذهب ينكسر دون المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم، مما يضيف مزيدًا من الضغط على الأسعار حيث ينظر المستثمرون إلى مستوى 1842 دولارًا على أنه الجانب السلبي المحتمل للأسعار الحالية».