الناتو: الصين ليست عدوا ولكن يجب ألا تكون شريكا رئيسيا

قال أمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن الصين ليست عدوا للحلف، ولكن يجب على أعضائه ألا يسمحوا بالاعتماد على الصين في عدد من المجالات بما فيها إمدادات المواد الخام.

وأضاف ستولتنبرج خلال تعليقه على المحدثات بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، أنه لا يوجد حديث عن الانقسام الاقتصادي أو العزلة في بلاد الحلف لأن الصين ليست عدونا ويجب أن يكون هناك تواصل وثيق بيننا، ولكن لا يتمكن الاعتماد عليها في العديد من المجالات الجوية خاصة إمدادات المواد الخام.

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من حديث أمين عام حلف الناتو عن أنه يمكن لـ أوروبا والدول الغربية أن تدخل الصراع ضد الصين وروسيا معا.

وتدهورت العلاقات بين الدول الغربية والصين العام الماضي بعد تصعيد حدة التوتر حول تايوان والحفاظ على الشراكة الصينية الروسية في ظروف الضغوطات الغربية على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بينج، في مايو الماضي، عن قلقه من خطط الناتو لفتح مكتب له في اليابان، متهما الحلف بالتدخل في شؤون منطقة آسيا والمحيط والهادئ ويثير مواجهة بين الأطراف في المنطقة.