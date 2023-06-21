البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فى مصر فلكيآ، حيث يشهد النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد ساعات، حدوث الانقلاب الصيفي ليعطي الآذن بداية فصل الصيف 2023 فلكيا في مصر وفي نصف الجزء الشمالي للكرة الأرضية.

فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

وبات يفصلنا عن فصل الصيف ساعات قليلة حيث انه يعلن بعد قليل انتهاء فصل الربيع رسميا وبداية فصل الصيف، والذي ينتظره جميع محبي فصل الصيف والباحثين عن قضاء إجازة والاستمتاع في أجواء المصيف .

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م، يحدث عند الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي، اليوم الأربعاء 21 يونيو.

أطول نهار في العام

واشار إلي أن يوم الانقلاب الصيفي يعتبر هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة 14:14:28 ساعة (14 ساعة تقريبا)، كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

واضاف أن الشمس تشرق الساعة 5:38 صباحا وتغرب الساعة 7:50 مساء، وتكون في أعلى ارتفاع باتجاه الشمال في منتصف النهار الساعة 12:44، وبزاوية ارتفاع مقدارها 81 درجة.

فصل الصيف يبلغ 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة

واوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ان طول فصل الصيف لهذا العام 2023، يبلغ 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة، وأن فصل الصيف يحدث عندما يحدث الانقلاب الصيفي فيميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة)، وهنا تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في نصف المدار، فتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب).