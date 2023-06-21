عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

فصل الصيف
فصل الصيف

يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فى مصر فلكيآ، حيث يشهد النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد ساعات، حدوث الانقلاب الصيفي ليعطي الآذن بداية فصل الصيف 2023 فلكيا في مصر وفي نصف الجزء الشمالي للكرة الأرضية.

فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء 

وبات يفصلنا عن فصل الصيف ساعات قليلة حيث انه يعلن بعد قليل انتهاء فصل الربيع رسميا وبداية فصل الصيف، والذي ينتظره جميع محبي فصل الصيف والباحثين عن قضاء إجازة والاستمتاع في أجواء المصيف .

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م، يحدث عند الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي، اليوم الأربعاء 21 يونيو.

أطول نهار في العام 14 ساعة.. اليوم بداية فصل الصيف فلكيآ

أطول نهار في العام 

واشار إلي أن يوم الانقلاب الصيفي يعتبر هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة 14:14:28 ساعة (14 ساعة تقريبا)، كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

واضاف أن الشمس تشرق الساعة 5:38 صباحا وتغرب الساعة 7:50 مساء، وتكون في أعلى ارتفاع باتجاه الشمال في منتصف النهار الساعة 12:44، وبزاوية ارتفاع مقدارها 81 درجة.

فصل الصيف يبلغ 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة

واوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ان طول فصل الصيف لهذا العام 2023، يبلغ 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة، وأن فصل الصيف يحدث عندما يحدث الانقلاب الصيفي فيميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة)، وهنا تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في نصف المدار، فتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب).

الصيف فصل الصيف فصل الربيع انتهاء فصل الربيع رسميا بداية فصل الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

ترشيحاتنا

خائف على حياته.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن استعداد بوتين لاستخدام النووي

أخبار الأهلي| انتهاء موسم متولي.. مهاجم عربي يقترب وكواليس مفاوضات لاعب الزمالك

في يوم الانقلاب الصيفي.. إدفو والمعابد المصرية القديمة تشهد ظاهرة فلكية وقت الظهيرة|شاهد

قصة ماء زمزم.. والحكمة من قيام هاجر بالسعي سبعة أشواط

ندفنهم .. روسيا تهدد بتدمير لندن في تصعيد خطير

موعد صرف المعاشات شهر يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ