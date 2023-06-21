هل اليوم هو الأشد حرارة طوال الصيف في مصر.. البحوث الفلكية يكشف

يعتبر فصل الصيف هو أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

ذروة فصل الصيف فلكيا فى مصر

يبدأ اليوم فصل الصيف فلكيا فى مصر، والذى يوافق يوم 21 يونيو ويستمر 93 يوما و16 ساعة، وسيكون اليوم الأربعاء، أطول نهار فى العام والمقدر بـ14 ساعة و4 دقائق، وكان قد بدأ فصل الربيع يوم الاثنين 20 مارس واستمر 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكلية والجيوفيزيقية، إلي أن اليوم الذي هو يوم الانقلاب الصيفي يعتبر هو ذروة فصل الصيف فلكيا في مصر ونصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا)، كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

وأوضح تادرس ، أنه عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة، مشيرا إلي أنه أنه لا يوجد أي ارتباط فلكي بين حدوث الانقلابين الشمسيين «الصيفي والشتوي»، ودرجة حرارة الطقس، حيث أن فصلي الصيف والشتاء لا يتعاقبان بسبب قرب أو بُعد كوكب الأرض عن الشمس، وإنما نتيجة انحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف.

وتابع أن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي ، وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس.

طقس اليوم

وعلى جانب آخر كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في ساعات الصباح الأولى، بينما يكون حارا على مختلف المحافظات مع تقدم ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على سواحل مصر الشمالية والغربية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على المحافظات كافة.

وأشارت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق «القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر» إلى نشاط للرياح، والتي تكون في بعض الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.