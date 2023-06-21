نشرة الحوادث.. حبس معيد طب طنطا.. زيارة استثنائية لنزلاء السجون.. والمفوضين تبرئ مرتضى من الجرائم المخلة بالشرف

نشر قسم الحوادث بـ"صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة اليوم، ومن بينها:

حبس معيد طب طنطا المتهم بالشروع في قتل أستاذه

أمرت النيابة العامة بحبس معيد بكلية الطب جامعة طنطا أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات بعد شروعه في قتل أستاذ بذات الكلية أثناء مروره بها بمحاولة إطلاق عيار ناري صوبه من فرد خرطوش، وتعديه عقب ذلك عليه بالضرب.





https://www.elbalad.news/5817769

زيارة استثنائية خلال عيد الأضحى لنزلاء مراكز الإصلاح

أعلنت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية خلال وقفة عيد الأضحى أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس الموافق 20 /7/2023، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

https://www.elbalad.news/5817705

مرتضى بريء من الجرائم المخلة بالشرف.. نص تقرير المفوضين

أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أن مرتضى منصور لم يقم بأى جرائم مخلة بالشرف والأمانة، حتى يتم عزله من رئاسة نادى الزمالك، وذلك طبقا للمفهوم الذى أقرته محكمة النقض، خاصة أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور لم يندرج ضمن جرائم السب والقذف.

https://www.elbalad.news/5817744

حبس نصابة الحج في الغردفة 4 أيام

قررت جهات التحقيق بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، حبس مستريحة الغردقة لاتهامها بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد عدد من المواطنين بتحرير محاضر ضدها.

https://www.elbalad.news/5817508