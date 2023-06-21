عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تأمر بحبس معيد بكلية طب طنطا شرع في قتل أستاذ بالكلية

صدى البلد

أمرت النيابة العامة أمس الموافق العشرين من شهر يونيو الجاري بحبس معيد بكلية الطب جامعة طنطا أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات بعد شروعه في قتل أستاذ بذات الكلية أثناء مروره بها بمحاولة إطلاق عيار ناري صوبه من فرد خرطوش، وتعديه عقب ذلك عليه بالضرب.


وكانت النيابة العامة قد تلقت أمس محضر شرطة بشأن ضبط الأمن الإداري للجامعة المتهم بعد تعديه على أستاذ متفرغ بالكلية محل عمله، وضبط سلاح ناري فرد خرطوش وثلاث عشرة طلقة، فباشرت تحقيقاتها بسؤال المجني عليه واثنين من زملائه وفرد أمن، ووقفت من حاصل أقوالهم على محاولة المتهم إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش صوب المجني عليه أثناء مروره بالكلية، إلا أن عطلًا أصاب السلاح منعه، فبادر بضرب المجني بجسم السلاح على رأسه وحاول الفرار، وقد علل المجني عليه تعدي المتهم بإرساله ملف الجزاءات والشكاوى الخاص بالمتهم إلى رئيس القسم محل المتهم بِناءً على طلبه.


هذا، وقد عاينت النيابة العامة مسرح الواقعة، واطلعت على تسجيلات آلات المراقبة المطلة عليه، واستجوبت المتهم فأنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر حدوث مشادة كلامية فقط بينه وبين المجني عليه، مضيفًا بوجود خلافات سابقة بينهما بسبب العمل، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات جهة البحث حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

النيابة العامة تأمر بحبس معيد بكلية طب طنطا شرع في قتل أستاذ بالكلية

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

بدون فلتر.. ياسمين عز تثير الجدل بصورة عفوية

ترشيحاتنا

أسامة ربيع: أصول هيئة قناة السويس ملك الشعب المصري وغير وارد خصخصتها.. فيديو

الحجز في نفس اليوم.. السكة الحديد تطرح قطارات إضافية لعيد الأضحى غدا

109 آلاف دولار.. طرح قبعة مايكل جاكسون في مزاد بباريس

خلال زيارته لـ روسيا.. بوتين يستقبل رئيس الوزراء القطري الخميس

صدمة كبيرة لعشاق هواتف Realme تقلب الموازين

أزمة قيد الزمالك تدخل الثلاجة| الجبلاية تدعم الفارس الأبيض.. وحازم إمام: الفريق يمثل مصر عربياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تفضيلها القاع.. رصد سمكة قرش البقرة قبالة ساحل منتجع إسباني شهير

طلبت الرحيل من الأهلي لهذا السبب| 5 اعترافات مفاجئة للشناوي.. ما هي

آلاف طيور الغاق السقطري تسيطر على شاطىء محافظة في عمان

تشاركه ملكة جمال أوكرانيا.. عصام كاريكا ينتهي من تصوير أغنية مش مروحة

فيديو

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ