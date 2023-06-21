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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير روسي يعترف بمقتل 41 شخصا في انهيار سد كاخوفكا ويدين أوكرانيا

صدى البلد

قال وزير روسي، اليوم، إن انهيار سد كاخوفكا أسفر عن وفاة 41 وتم إجلاء أكثر من 8 آلاف وإنقاذ أكثر من ألفين.

وانهار سد كاخوفكا في 6 من الشهر الجاري، في أوكرانيا، عندما تعرض السد الضخم للتخريب وتسبب في فيضانات هائلة على نهر دنيبرو. وقد أدى الحادث إلى خسائر بشرية ومادية وبيئية كبيرة، وأثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي وإمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا اللوم على المسؤولية عن الانهيار، وسط تصاعد التوترات بين البلدين. حيث حذرت منظمة الصليب الأحمر من خطر الألغام الأرضية التي جرفتها المياه من المناطق المتنازع عليها.

ووصفت الأمم المتحدة تدمير السد بأنه كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية كبرى، وشددت على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية.

وقالت الأمم المتحدة، إن انهيار السد سيكون له تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي، إذ سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك يمكن أن يتسبب في مشكلات تتعلق بمياه الشرب لمئات الآلاف.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن انهيار السد سيؤثر على إمدادات المياه بالقرم، وحذرت من خطر ألغام أرضية جرفتها المياه. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن هناك أدلة تشير إلى أن تدمير السد نتج عن انفجار داخلي تقف وراءه موسكو.

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