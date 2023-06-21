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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء محور مروري جديد لتخفيف الكثافة المرورية وتطوير كورنيش المدينة

كفر الزيات بتتطور محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير..صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  اليوم مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها داخل مركز ومدينة كفر الزيات، وذلك من خلال جولة شملت تفقد تطوير ميدان المحكمة وإنشاء طريق النعناعية إلى جانب تفقد تطوير كورنيش المدينة وذلك بحضور الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

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بدأت الجولة بتفقد طريق محور النعناعية بكفر الزيات، والذي يتم إنشاؤه بطول 3500 متر وعرض 7 أمتار ضمن خطة المحافظة لإنشاء محاور مرورية وطرق رئيسية داخل المدينة الصناعية، بهدف فك الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة وخاصة المؤدية للمصانع والشركات، حيث تفقد المحافظ أعمال تدبيش مصرف النعنانية  بطول 900 متر وإنشاء حائط ساند بتوسط عمق 5 أمتار تمهيداً لتوسعة الطريق.

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كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير ميدان المحكمة بمدينة كفر الزيات حيث تمت توسعة الميدان وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، إلى جانب إنشاء موقف انتظار سيارات وإعادة تنظيم ميدان المحطة وذلك لإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة.

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واختتمت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال التجميل والتطوير الجارية بكورنيش كفر الزيات ضمن خطة المحافظة لخلق متنفس حضاري يليق بالمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي كفر الزيات.

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