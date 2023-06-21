عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مواقع العمل بمستشفى السنطة وشونة القمح وحديقة الطفل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، خلال جولته بمدينة السنطة، مستشفى السنطة العام وحديقة الطفل إلى جانب شونة السنطة، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظة لمتابعة القطاعات المختلفة.

القدر أنقذه من 13 طلقة| معيد بطب طنطا يمطر أستاذه بالرصاص داخل المستشفى.. اعرف السبب


وقال المحافظ إن جولة اليوم تأتي في إطار جهود المحافظة لمتابعة توريد محصول القمح، حيث تابع المحافظ استمرار توافد المزارعين والفلاحين لتوريد القمح داخل الشونة، مشيراً إلى أن مواقع التخزين المنتشرة في جميع ربوع المحافظة، استلمت اليوم 379 طنا من خلال البنك الزراعي المصري، شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 168 ألفا و997 طنا بنسبة توريد 96.8% من إجمالي المستهدف.


كما تفقد رحمي مستشفى السنطة الجديد المقام على مساحة 4800 م٢ بإجمالي تكلفة 462 مليون جنيه، ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 81%، ليستوعب 190 سريرا و23 حضانة، إلى جانب 5 غرف عمليات رئيسية، و1 قيصرية، و2 ولادة طبيعة، و2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سريرا، وقسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ.

باحث سياسي: ما حدث في الضفة الغربية جاء ردا على غطرسة الإسرائيليين.. فيديو


واختتمت الزيارة بتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل بالمدينة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، بهدف خلق متنفس يليق بالمواطنين داخل مركز السنطة وغيره من المراكز الأخرى، موجهاً بتكثيف الأعمال حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.

طارق رحمي محافظ الغربية طارق رحمي عناية مركزة غرف عمليات غرب الدلتا لدكتور طارق رحمي قسم الغسيل الكلوي محافظ الغربية محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيابة العامة تأمر بحبس معيد طب طنطا شرع في قتل أستاذ بالكلية

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

عمليات بيع كبيرة في سوق الذهب بمصر قبل إجازة عيد الأضحى

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

توريد نحو 171 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد في الغربية

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة الاحتفال بتأسيس البنك الأهلي

الصحة: فحص 297 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

ميثاق التمويل العالمي الجديد.. الرئيس السيسي يصل مقر إقامته في باريس

لزيادة الحوافز.. الحكومة توافق على تعديل قانون الاستثمار| تفاصيل

الحكومة : إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية: أسئلة اليوم سليمة وخالية من العيوب الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستانها بنصف مليون جنيه.. إطلالات أثارت الجدل لـ تارا عماد

أول تعليق للطفل يزن صاحب فيديو ترند فاذر بالشنب المستعار

بعد صورتها بدون فلتر.. لقطات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

رغم تفضيلها القاع.. رصد سمكة قرش البقرة قبالة ساحل منتجع إسباني شهير

فيديو

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ