محافظ الغربية يتفقد مواقع العمل بمستشفى السنطة وشونة القمح وحديقة الطفل

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، خلال جولته بمدينة السنطة، مستشفى السنطة العام وحديقة الطفل إلى جانب شونة السنطة، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظة لمتابعة القطاعات المختلفة.



وقال المحافظ إن جولة اليوم تأتي في إطار جهود المحافظة لمتابعة توريد محصول القمح، حيث تابع المحافظ استمرار توافد المزارعين والفلاحين لتوريد القمح داخل الشونة، مشيراً إلى أن مواقع التخزين المنتشرة في جميع ربوع المحافظة، استلمت اليوم 379 طنا من خلال البنك الزراعي المصري، شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 168 ألفا و997 طنا بنسبة توريد 96.8% من إجمالي المستهدف.



كما تفقد رحمي مستشفى السنطة الجديد المقام على مساحة 4800 م٢ بإجمالي تكلفة 462 مليون جنيه، ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 81%، ليستوعب 190 سريرا و23 حضانة، إلى جانب 5 غرف عمليات رئيسية، و1 قيصرية، و2 ولادة طبيعة، و2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سريرا، وقسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ.



واختتمت الزيارة بتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل بالمدينة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، بهدف خلق متنفس يليق بالمواطنين داخل مركز السنطة وغيره من المراكز الأخرى، موجهاً بتكثيف الأعمال حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.