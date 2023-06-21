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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على الاستمرار في مراقبة الأسعار والأسواق

محافظ بورسعيد يؤكد
محافظ بورسعيد يؤكد على تقديم كافة الدعم لجهاز حماية المستهلك

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  اليوم ، اللواء ابراهيم مكى مدير جهاز حماية المستهلك ببورسعيد ، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الموضوعات داخل جهاز حماية المستهلك  ،  في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين .

وناقش اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع اللواء ابراهيم مكي مدير جهاز حماية المستهلك ببورسعيد ،  مدى انتظام العمل في تلقي شكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها، و جهود الجهاز في سرعة التواصل مع المواطن، وٱراء المواطنين حول الخدمات المقدمة و سرعة الحصول عليها، فضلا عن متابعة سير العمل داخل بازار بورسعيد الجديد،  وانتظام حركة البيع والشراء  و استقرار الأسعار داخل السوق و توافر كافة المواد الغذائية الاساسية لتلبية احتياجات المواطنين مع إقبال عيد الأضحى المبارك.

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و شدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في مراقبة الأسعار والأسواق و متابعة انتظام حركة البيع والشراء  ،  فضلا عن تطوير الأداء و تنفيذ الخدمة المقدمة للمواطن على أعلى  مستوى من الدقة والكفاءة  ، فضلا عن سرعة إنجازها 

 

واكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم لجهاز حماية المستهلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وسرعة التواصل معهم

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