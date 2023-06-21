محافظ بورسعيد يشدد على الاستمرار في مراقبة الأسعار والأسواق

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، اللواء ابراهيم مكى مدير جهاز حماية المستهلك ببورسعيد ، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الموضوعات داخل جهاز حماية المستهلك ، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين .

وناقش اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع اللواء ابراهيم مكي مدير جهاز حماية المستهلك ببورسعيد ، مدى انتظام العمل في تلقي شكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها، و جهود الجهاز في سرعة التواصل مع المواطن، وٱراء المواطنين حول الخدمات المقدمة و سرعة الحصول عليها، فضلا عن متابعة سير العمل داخل بازار بورسعيد الجديد، وانتظام حركة البيع والشراء و استقرار الأسعار داخل السوق و توافر كافة المواد الغذائية الاساسية لتلبية احتياجات المواطنين مع إقبال عيد الأضحى المبارك.

و شدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في مراقبة الأسعار والأسواق و متابعة انتظام حركة البيع والشراء ، فضلا عن تطوير الأداء و تنفيذ الخدمة المقدمة للمواطن على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة ، فضلا عن سرعة إنجازها

واكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم لجهاز حماية المستهلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وسرعة التواصل معهم