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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن عن فتح باب الالتماسات على النتائج إلكترونيا

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الألتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 . 

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، إن كلية الآداب فتحت باب الألتماس على نتائج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الليسانس إلكترونيا على صفحات الطلاب الشخصية ، حتى يوم الأحد 2 من يوليو ، مؤكده على أنه لا يتم النظر إلى أى التماس بعد هذا التاريخ المحدد . 

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد فيكتور هوجو سفير جمهورية باراجواي بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية بين جامعة القاهرة وجامعات جمهورية باراجواي في أمريكا اللاتينية، وذلك بحضور الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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الخشت يبحث سبل تعزيز العلاقات البحثية والأكاديمية بين جامعة القاهرة وباراجواى

وشهد اللقاء، حوارًا مفتوحًا حول عددمن الموضوعات، أهمها تطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية والبحثية مع جامعات باراجواي، وخلق فرص جديدة للتعاون في العديد من المجالات، ودراسة عقد اتفاقية تعاون بين جامعة القاهرة وجامعة أسونسيون الوطنية بجمهورية باراجواي والتي تُعد أعرق وأهم الجامعات الباراجوية.

وتطرق اللقاء، إلى النقاش حول أهمية تشجيع البحث العلمي والابتكار والتعليم التقني والعلمي، وتبادل الأساتذة والطلاب، وإنشاء درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية الانفتاح على مختلف الثقافات والمعارف، وتعميق المعرفة المُتبادلة بين المجتمعات، والإطلاع على تجارب الآخرين، وهو ما يُمثل أحد مسارات جامعة القاهرة في النهوض بمنظومة العملية التعليمية والبحثية بها.
 

أداب جامعة القاهرة نتائج الفصل الدراسى الثانى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الإلتماس

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