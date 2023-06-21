لتعزيز الروابط الثنائية.. قنصل مصر في هونج كونج يلتقي الرئيس التنفيذى لمكاو

التقى السفير باهر شويخى قنصل مصر العام فى هونج كونج بالسيد "هو لات سنج" الرئيس التنفيذى لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية، حيث تم بحث سبل تعزيز الروابط الثنائية بين مصر ومكاو فى مجالات التجارة والاستثمار والسياحة.

وتطرق القنصل العام إلى مسألة تسهيل نفاذ الشركات المصرية العاملة فى مجال تصدير الخضروات والفاكهة إلى أسواق مكاو والتى تعد أحد أهم المقاصد الجاذبة لعدد كبير من السياح فى المنطقة الآسيوية.

كما ناقش عدد من الأفكار التى من شأنها تعزيز العلاقات الثقافية بين الجانبين ومن بينها اقامة عدد من الفعاليات الفنية المصرية فى مكاو بهدف التقريب بين الشعوب.

من جانبه، أكد هو لات سنج الرئيس التنفيذى لمكاو حرصه على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.

كما دعا الشركات المصرية إلى المشاركة فى المعارض السنوية التى تستضيفها مكاو خاصة المعرض الدولى للسياحة والسفر، والمعرض الدولى للتجارة والاستثمار بهدف التعرف على طبيعة السوق فى مكاو والمساهمة فى تلبية احتياجاته.