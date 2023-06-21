سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول ما ساد من جدل بين عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن صورة سمكة التقطت بشاطئ جليم بمحافظة الإسكندرية، حيث ظن البعض أنها سمكة قرش صغيرة، في حين قال آخرون إن هذا النوع من السمك هو سمكة الحنش أو ثعبان البحر، وهو نوع نادر ووجبة دسمة وعالية ومصرح باصطياده.

وقالت إحدى المشاركات على فيس بوك معلقة على الصورة: مساء الخير حبايبي متخافش من اللي في المياه انت بتصيف في شاطئ جليم.. شاطئ طول عمري عارفة إنه مليان بيهم إلا من رحم ربي.

ومن جانبه وجه محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، رسالة طمأنة للمواطنين، بشأن ما تم العثور عليه من نوع سمك غريب داخل البحر بشاطئ جليم.

وأشار إلى أنه بسؤال الصيادين، قالوا إنه نوع سمك يحمل اسم مارينا، مضيفا أن هذا النوع من السمك موجود فى جميع الشواطئ بالاسكندرية، ومصرح بصيده.

وكشف أنه موجود أيضا في حلقة السمك بالأنفوشي، ولا توجد خطورة منه..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو …