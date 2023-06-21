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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد .. قرار عاجل بشأن متهميّ الاتجار في العملة

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد، والمعروفة إعلاميا بواقعة تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد.

 

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النقد الأجنبي| ضبط سعودي في واقعة تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد


 وأكد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط اثنين، في واقعة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد، والمعروفة إعلاميا بواقعة تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد.


كما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سوري حيث اعترف المتهم الأول، سوري الجنسية، صاحب شركة، بتكليف سائق باستلام مبلغ مالي قدره  ٢,٦٥٠,٠٠٠ مليون جنيه مصري لتحويل ما يعادلها بالعملة الأجنبية خارج البلاد.

وأضاف المتهم الأول، أن المدعو  إبراهيم عطا السائق بالشركة ملكه يعاونه في ذلك النشاط المؤثم، حيث يتم تكليفه باستلام الأموال من العملة الوطنية من التجار والمستوردين راغبي تحويل أموالهم للخارج بنظام المقاصة لإتمام صفقاتهم.

 

النقد الأجنبي


‏وأضاف بقيامه بالاشتراك مع كل من، محمد رشاد ، حسن  القصراوي، ومعتصم عبداللاه " المقيمين بدولة الكويت في تجميع مدخرات العاملين بدولة الكويت راغبي تحويل أموالهم لذويهم داخل البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وتحويلها لصالح التجار والمستوردين خارج البلاد حيث أنه أتفق بتحويل ما يعادل المبلغ المشار إليه لدولة لبنان لصالح مسؤولي شركة أزاديا مصر، وأنه في ضوء ذلك تلقي تكليف من  محمد  هريدي بتسليم المبلغ المشار إليه للمدعو، عماد أحمد ، وعليه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

‏وكشفت التحقيقات أنه تم التحفظ علي المبالغ المالية وهى عبارة عن [ ٢١,٠٠٠ واحد وعشرون ألف جنيه مصري 7830 سبعة آلاف وثماني مائة وثلاثون دولار أمريكي - ۱۸,۰۰۰ ثماني عشر ألف ريال سعودي ٣٤٥٠ ثلاثة آلاف وأربعمائة و خمسون ليره تركى] وذلك بخزينة الإدارة، علي ذمة تصرف النيابة العامة.
 

البداية، عندما نفذ المقدم وائل عز الدين، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بتفتيش وضبط  المتحرى عنه سامر م، " سوري الجنسية صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهزة - ومقيم فيلا ۲۰ مجموعة ٤ شارع حافظ إبراهيم  التجمع الأول، وآخرين وذلك لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي وتحويله الأموال من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانم رقم ١٩٤ لسنه ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وضبط كافه المستندات والأوراق والوسائط الإلكترونية ، هواتف محموله حواسب آلية، شرائح الهواتف الدالة علي مباشرته النشاط الإجرامي وكذا المتحصلات المتأتية بشكل مباشر أو غير سائر من ذلك النشاط وضبط الوثائق الدالة على أوجه إنفاق متحصلات النشاط أو المتعلقة بها مثل عقود البيع والشراء للعقارات والمركبات وتعاملات المتحرى عنه البنكية وعقود تأسيس الشركات وشراء الأسهم والأوراق المالية وكافة المستندات الدالة علي ذمته المالية متي تزامنت تواريخها مع فترة مزاولة النشاط الإجرامي وكل ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش مما تعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون علي أن ينفد ذلك الإذن لمرة واحدة في غضون مدة أقصاها ثلاثين يوماً .

 

الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وانتقلت قوة من أفراد الشرطة إلى مسكن المتحري عنه الكائن فيلا ۲۰ مجموعة ٤ شارع حافظ إبراهيم -  التجمع الأول حيث قامت الأجهزة بالطرق على الباب ففتح المتهم و بضبطه وتفتيشه تبين أنه يدعي / سامر م، سوري الجنسية  مالك شرکتين ونشاطهما [ تصنيع وتلوين الأقمشة ) وبالتفتيش تم العثور على حقيبة بداخلها مبالغ عالية من العملة المحلية والأجنبية وبجردها لاحقاً أمام المتهم تبين أنها عبارة عن ۲۱,۰۰۰ واحد وعشرون ألف جنيه مصري - ۷۸۳۰ سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثون دولار أمريكي - ١٨٠٠٠ ثمانية عشر ألف ريال سعودي ٣٤٥٠ ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ليرة تركى ) كما تم ضبط هاتف محمول ماركة سامسونج أسود اللون.

وبمواجهته أقر بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه والهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وكانت، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، من ضبط سوري الجنسية و4 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد.

وردت معلومات مفادها قيام المتهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.

و أكدت التحريات قيام كل من :  سامر م، سورى الجنسية  صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهز الكائن في مدينة العبور القليوبية ومقيم فيلا ٢٠ مجموعة ٤ - شارع حافظ إبراهيم - التجمع الأول - القاهرة، و  عماد ا ، مزارع ومقيم المرج الجديدة - محطة الفنادق ولديه محل إقامة آخر ١ ٤ شارع الساعة - الوايلى - القاهرة، و  إبراهيم ع،  رئيس حركة بشركة رف - س - أي جي  فيرست مصر - مقیم میت -حمل - مركز بلبيس - الشرقية، و  خالد م، عامل - ومقيم المجابرة مرکز جرجا - سوهاج . و   محمد ر،  حاصل على ليسانس أصول دین و مقيم المجابرة - مركز جرجا - سوهاج بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من والی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية، وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد.

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