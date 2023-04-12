"طعمة ليك مش لغيرك".. سيدة تنصب على ثلاثيني في 500 ألف جنيه

"جارتي ضحكت عليه واستولت على شقى عمري وأوهمتني إنها هتجوزني بنتها وطلعت بنتها على ذمة راجل تاني"، تلك الكلمات كانت بداية حديث الشاب محمد الذي تم النصب عليه عن طريق إيهامه بالزواج من جارته مقابل شراء سيارة لها وتسجيلها باسمها.

صدى البلد يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة النصب على المجني عليه محمد الذي تخطى عامه الثلاثين من العمر، حيث يقول،:"انا كنت متزوج من فترة بسيطة وخلال الشهور الماضية حصل خلاف بيني وبين زوجتي وقمت بتطليقها، وأثناء ذلك عُدت إلى شقتي القديمة في السويس، هنا تقابلت مع جارتي وتحدثنا سويا وأخبرتها عن تفاصيل الخلاف الذي وقع بيني وبين زوجتي".

محرر صدى البلد مع المجني عليه

وأضاف، محمد، بعدها ذهبت إلى شقتي بالطابق الأعلى لجارتي التي نصبت عليه، وهنا استرجعت شريط ذكرياتي، وافتكرت حب عمري،" بنت جارتي"، وتمنيت أن يكون لي نصيب فيها بعد فشل زواجي، ومع مرور الأيام تقابلت مره أخرى مع جارتي وهنا أخبرتني بأن ابنتها، السيارة الخاصة بها حدث لها عطل مفاجئ وتريد شراء سيارة أخرى.

محرر صدى البلد والضحية

وتابع، مع تبادل الحديث، مع جارتي اعتقدت أنني أريد بنتها وقالت لي": انت يا محمد قاعد بتحب بنتي لحد دلوقتي صح، على فكرة بنتي غضبانة مع جوزها ورايحة تطلق ولو عايز تنجوزها انا هسهلك الطريق بس انت متكلمهاش دلوقتي ومتعرفهاش اي حاجه عشان الأمور تمشي"، وبالفعل انتظرت وكنت خلال تلك الفترة أقوم بتلبية جميع طلبات جارتي من أجل العودة لحب عمري القديم.

الضحية في حديثة لصدى البلد

واستطرد الشاب،"مر يوم تلو الآخر، وتلقيت اتصالاً هاتفياً من جارتي تخبرني أن نجلتها أطلقت بس في مشكلة معاها دلوقتي هي مخنوقة شوية وكمان عربيتها بايظة، تعالي علشان تقعد معاك ونخلص موضوع الجواز بعد شهور من طلاقها، وبالفعل ذهبت إلى جارتي وجلست معها وتحدثنا في تفاصيل الجواز، وقالت لي :" انا مش عايزة منك اي حاجه، انا عايزاك تراعي ربنا في بنتي، عشان قلبها لسه مكسور من جوزها، وفي طلب تاني انت لو عايز بنتي هاتلها عربية، واعتبر ثمن العربية تكاليف الزواج وانا مش هكتب عليك قايمة ولا مؤخر وكمان لو مش عايز تعمل فرح براحتك".

شقى عمري وحبيبتي

وأردف،"هنا فكرت كثيراً وقلت أقل جوازة هتكلف 500 الف جنيه، وبالفعل قمت بشراء سيارة ولكن كانت المفاجأة أثناء شراء السيارة، جارتي طلبت مني اكتبها باسمها علشان بنتها تفرح بالهدية وبالفعل قمت بتسجيل السيارة باسم جارتي وكان ثمن السيارة في تلك الوقت بما يقرب 350 الف جنيه، وانا كنت جايبها من خلال وديعة عندي في البنك بالتقسيط مقابل فائدة ووصل إجمالي السيارة ما يقرب من 450 الف جنيه".

عايزة تجوز بنتها وهي على ذمة راجل تاني

وأوضح، بعد أيام من شراء السيارة، قمت بإجراء مكالمة هاتفية لبنت جارتي "حب عمري القديم"، واخبرتها بما حدث واني قمت بشراء سيارة لها مقابل الزواج، ولكن هنا كانت الكارثة بالنسبة لي فوجئت أنها ليس على علم بالموضوع إطلاقاً وقالت لي": انا معرفش حاجه عن الموضوع ده روح شوف امي يطلع نصبت عليك، بس لو فعلا اللي انت بتقوله ده صح انا مستعدة اشهد معاك في اي مكان اني مخدتش حاجه منك ومعرفش اي حاجه وهشعد ضد امي باللي حصل".

جريمة النصب



نزلت تلك الكلمات على صدري كالصاعقة،" حب عمري بيضيع مني وكمان فلوسي ضاعت"، هرولت مسرعاً إلي جارتي وأخبرتها بما حدث فكانت النتيجة طيب انا مش قلتلك متكلمهاش اصبر وانا هحللك الموضوع ومكثت في هذا الحال لعدة شهور وتم النصب عليه في ثمن السيارة التي تقدر قيمتها بالفائدة 450 الف جنيه.

شقى عمري ضاع



انهي الشاب محمد حديثة لصدى البلد قائلا،: انا معايا مستندات بقيمة شراء السيارة والوديعة، وعايز حقي يرجعلي ده شقى عمري كله ضاع".

https://youtu.be/4tzpn1Nhe2k