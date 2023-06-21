«مصر الحديثة» يقترح إنشاء منصة عالمية لتوظيف الشباب وتحالف للتواصل مع المواطنين

بملتقى الأحزاب السياسية

قال وليد، دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الملتقى السياسي يؤكد أن الأحزاب موجودة على الأرض والحياة السياسية لا يمكن أن تكون موجودة وثرية بدون الأحزاب، مشيرًا إلى أن هذا ملتقى الأحزاب السياسية يبين للشارع أن الأحزاب موجودة ومتفقة مع بعضها، رغم التنافس الذي بينها، إلا أن ما يهمها في النهاية هو الوطن والمواطن.



وقال " دعبس" إنه يأمل أن يكون العمل خلال الفترة المقبلة سويًا، ويكون هناك تواصل من جانب كافة الأحزاب مع المواطنين، كي ينعكس الجهد الذي تقوم به الأحزاب على أرض الواقع.

منصة لتوظيف الكفاءات

وأشار إلى أن حزب مصر الحديثة يتبنى مبادرة جديدة، وهي إنشاء منصة لتوظيف الكفاءات وجميع الفئات، وتكون منصة عالمية، نستعرض من خلالها خبرات تلك الكفاءات، وهي تساعد شباب كثير في التوظيف.



من جانبه، قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الحزب يرفع شعار المواطن أولا، كما يرفع شعار بناء مصر الجديدة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى أنه بالتوازي مع هذا فإن الحزب يؤدي دوره التشريعي والرقابي، ساعيا إلى تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن الحزب لم يرفض أي قانون إلا من خلال معايير دستورية، ولنا مواقفنا في كافة التشريعات المطروحة، بالشكل الذي يحقق طموحات المواطنين، ليكون أكثر فاعلية وشفافية.



وسلط الصور على أبرز مشاركات الحزب تحت قبة البرلمان، والتي منها المشاركة في تعديل قانون تيسيرات استيراد السيارات المقيمين بالخارج، إضافة إلى العديد من طلبات الإحاطة منها المتعلق واقعة مدرسة المعتمدية بنات كرداسة، كما رفض الحزب على قانون الاعتمادات المستندية، ورفض فرض عقوبات على التسرب من التعليم.



وانطلقت منذ قليل المرحلة الأولى من أكبر ملتقى سياسي بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبًا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة.

ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي ستتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتي البرلمان.

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.