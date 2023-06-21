عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بملتقى الأحزاب السياسية

«مصر الحديثة» يقترح إنشاء منصة عالمية لتوظيف الشباب وتحالف للتواصل مع المواطنين

ملتقى الأحزاب السياسية
ملتقى الأحزاب السياسية

قال وليد، دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الملتقى السياسي يؤكد أن الأحزاب موجودة على الأرض والحياة السياسية لا يمكن أن تكون موجودة وثرية بدون الأحزاب، مشيرًا إلى أن هذا ملتقى الأحزاب السياسية يبين للشارع أن الأحزاب موجودة ومتفقة مع بعضها، رغم التنافس الذي بينها، إلا أن ما يهمها في النهاية هو الوطن والمواطن.


وقال " دعبس" إنه يأمل أن يكون  العمل خلال الفترة المقبلة سويًا، ويكون هناك تواصل من جانب كافة الأحزاب مع المواطنين، كي ينعكس الجهد الذي تقوم به الأحزاب على أرض الواقع.

 منصة لتوظيف الكفاءات

وأشار إلى أن حزب مصر الحديثة يتبنى مبادرة جديدة، وهي إنشاء منصة لتوظيف الكفاءات وجميع الفئات، وتكون منصة عالمية، نستعرض من خلالها خبرات تلك الكفاءات، وهي تساعد شباب كثير في التوظيف.


من جانبه، قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الحزب يرفع شعار المواطن أولا، كما يرفع شعار بناء مصر الجديدة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى أنه بالتوازي مع هذا فإن الحزب يؤدي دوره التشريعي والرقابي، ساعيا إلى تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن الحزب لم يرفض أي قانون إلا من خلال معايير دستورية، ولنا مواقفنا في كافة التشريعات المطروحة، بالشكل الذي يحقق طموحات المواطنين، ليكون أكثر فاعلية وشفافية.


وسلط الصور على أبرز مشاركات الحزب تحت قبة البرلمان، والتي منها المشاركة في تعديل قانون تيسيرات استيراد السيارات المقيمين بالخارج، إضافة إلى العديد من طلبات الإحاطة منها المتعلق واقعة مدرسة المعتمدية بنات كرداسة، كما رفض الحزب على قانون الاعتمادات المستندية، ورفض فرض عقوبات على التسرب من التعليم.


وانطلقت منذ قليل المرحلة الأولى من أكبر ملتقى سياسي بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبًا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة.
ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي ستتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتي البرلمان.
ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.

استيراد السيارات الأحزاب السياسية التشريعات الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة الهيئة البرلمانية الحياة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

عالميا.. ارتفاع الدولار الأمريكي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

الوقت مناسب .. شعبة الذهب توجّه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

ترشيحاتنا

فاكر تليفون نوكيا ده ؟.. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 40 ألف جنيه

خفر السواحل الأمريكي يعلن استمرار البحث عن الغواصة المفقودة دون نتائج

9.4 مليار دولار دخل قناة السويس خلال عام.. أحمد موسى يوضح

لصوص الفيز والبطاقات| ضبط أخطر عصابة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.. ارتكبوا 23 واقعة

أحمد موسى : الإنجازات بترد على الشائعات | والمصريون يحبون قناة السويس

في ذكراه.. الشاعر زين العابدين فؤاد يكشف تفاصيل جديدة عن العندليب| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ