الأهلي يستبعد كهربا ومتولي وهاني من مواجهة حرس الحدود بالدوري

أستبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محمد هاني ومحمود كهربا ومحمود متولي من مواجهة حرس الحدود التي ستقام مساء غد بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات مسابقة الدوري.



ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم بعد أن خاض الفريق مرانه الأخير بإستاد مختار التتش .



واستقر كولر علي التشكيل الأقرب لخوض مواجهة حرس الحدود حيث سيكون محمد الشناوي حارساً للمرمي وأمامه خالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف.

