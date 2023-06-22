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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي عزبة السلام في الإسماعيلية يستغيثون من عدم إنارة الطريق

صدى البلد

أعرب أهالي عزبة السلام - التابعة لمركز أبو صوير -  فى محافظة الإسماعيلية ، عن استيائهم بسبب أعمدة الإنارة التي لا تعمل؛ مما يتسبب في العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.

ويقول المواطن ياسر دهشان، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من عدم وجود كشافات إنارة ولا يوجد بها أي إنارة تذكر وعند دخول الليل تتحول المنطقة إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الإسماعيلية والجهات المختصة ضرورة التدخل، وتحديد ميزانية لإنارة طريق العزبة ، والاهتمام والعناية بالأمر؛ لاتخاذ وعمل اللازم، لتسهيل حركة الأهالي، وحفاظا على الأرواح والحد من الحوادث.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اعمدة الانارة الحد من الحوادث تعرض حياة المارة للخطر عدم وجود كشافات أنارة لا يوجد بها اى إنارة تذكر

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