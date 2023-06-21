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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمارة مصلحة الضرائب .. المعمل الجنائي يفحص حريقًا بجوار نادي الزمالك

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي، لفحص أسباب حريق اندلع أعلى سطح عقار بجوار نادي الزمالك في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين وتبين أنه عقار يضم مصلحة الضرائب ومكون من 9 طوابق، وانتلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحريق.

بدأت الواقعة باندلاع حريق أعلى سطح أحد العقارات بجوار نادي الزمالك في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، وانتلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحريق، وتم السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده لمناطق مجاورة.

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في أحد العقارات بجوار نادي الزمالك، في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين.

 

وعلى الفور، انتلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء ومرفق الإسعاف إلى موقع الحريق، وتحاول السيطرة عليه وإخماده قبل الامتداد لمناطق مجاورة.

عمارة مصلحة الضرائب المعمل الجنائى نادي الزمالك حريق المهندسين

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