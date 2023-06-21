السبت.. إعلام القاهرة تطلق مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون

صرحت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، بأن الكلية سوف تطلق فعاليات المهرجان السنوي لمشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون، السبت القادم الموافق ٢٤ يونيو، ويستمر ثلاثة أيام.



وأضافت الدكتورة حنان جنيد ، بأن مشروعات القسم تعكس موضوعات مهمة في المجتمع تمت معالجتها بقدر كبير من الاحترافية، وإنتاجها بمجهود الطلاب وبمعدات الكلية، فكانت النتيجة مبهره تجعلنا نفخر بخريجي القسم .

يتضمن المهرجان عرض مشروعات تخرج الطلاب ، والتي بلغت ٢٣ مشروعًا تناقش مختلف قضايا المجتمع، وتعرض شعبة التليفزيون عددًا من الأفلام الوثائقية والتسجيلية، وتقدم شعبة الراديو عدة أعمال إذاعية، منها: برنامج “معادلة صعبة”، وفيتشر “ماريسا”، وبرنامج “مسيرة ٧”، وبرنامج “ما وراء الكواليس” ، والتحقيق الاذاعي “ساعة صفر”، والتحقيق الاذاعي “جرس إنذار” الذي يدور حول الألعاب الإلكترونية وتأثيراتها على الأطفال والمراهقين.