إسراء ونجلها متغيبين عن منزلهم بالبحيرة في ظروف غامضة

تغيبت إسراء عادل مصطفى ، عن منزلها بمدينة النوبارية الجديدة التابعة لمحافظة البحيرة ، منذ عدة أيام، ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليها.

وقال زوجها في رسالته: “تغيبت زوجتي إسراء ، ونجلي السيد محمود الزهيري والشهره ياسين ، عن منزلها بمحافظة البحيرة ، فى ظروف غامضة، متغيبة منذ يوم 4 / 5 / 2023 ، ولم تعد حتى الآن".

وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجدها، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى بنتى الغائبة نور عينى وأغلى من حياتى".

وتابع: "بعد غيابك كل حاجة سودا فى حياتى وبدعى ربنا سبحانه وتعالى أن ترجعي سالمة غانمة من أجل أمك وإخوتك وأبوكِ المريض سندك فى الدنيا الغدارة، إحنا بنموت يا بنتي كل دقيقة وكل ثانية بتعدى وإنتى بعيدة عننا ومش عارفين حاجة عنك، أتمنى من الله عز وجل أن تكونى بخير، نفسى أشوفك وأحضنك وأضمك إلى صدرى قبل ما أموت لأنك وحشتينى".

واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم أو أختكم، بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكو، أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كاد قلبها ينفطر على غيابها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الرقم

01092286817

01063937638



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