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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطائرات المسيرة تعود إلى سماء الضفة: هل تستعد إسرائيل لحرب جديدة؟

صدى البلد

مع تزايد الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، لجأت إسرائيل إلى استخدام طائرتها المسيرة في قصف "سيارة مشبوهة" في الضفة الغربية، وتعتبر هذه المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي تُستخدم فيها مُسيرات في قصف جنين.. حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

لماذا أوقفت إسرائيل استخدام الطائرات المسيرة؟

توقفت إسرائيل عن استخدام الطائرات المسيرة في القصف الجوي داخل الضفة الغربية، ولكن لم يكن توقفا كاملا، حيث إنها استخدمتها بشكل محدود.

ففي عام 2006، استخدمت إسرائيل طائرات مسيرة مسلحة في عدة عمليات في الضفة الغربية، مثل عملية تصفية الحساب في 2006، وعملية عناقيد الغضب.

كما استخدمت إسرائيل طائرات مسيرة للمراقبة والاستطلاع والتجسس في الضفة الغربية، وأحيانًا لإطلاق قنابل صوتية أو غاز مسيل للدموع.

ويعتقد أن إسرائيل خفضت استخدامها للطائرات المسيرة في الضفة الغربية بسبب عوامل مثل المخاطر القانونية والأخلاقية والسياسية، والتحديات التقنية والعملانية، والتعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، أعلن جيش الاحتلال في سبتمبر 2022 أنه يستعد لاستخدام الطائرات المسيرة في الضفة الغربية "للمرة الأولى"، بحجة مواجهة "الإرهاب".

إسرائيل تعلق استخدام «شوفال»

أعلن الجيش الإسرائيلي تعليق استخدام طائرات بدون طيار من نوع "شوفال" بعد سقوط مسيرة في جنوب البلاد، وهو الحادث الثالث من نوعه في أقل من عام.

وقال الجيش في بيان إن مسيرة من طراز "شوفال" تابعة للجيش الإسرائيلي لحقت بها أضرار خلال الإقلاع وتحطمت، دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

وأضاف البيان أن قائد سلاح الجو الميجور جنرال تومر بار، وجه بتعليق استخدام الطائرات المسيرة من ذات الطراز حتى انتهاء التحقيق في الحادث.

وكانت "شوفال" قد تحطمت في نوفمبر الماضي نتيجة عطل فني في اللوحة الكهربائية، ما أدى إلى إيقاف الأسطول بأكمله لمدة شهر. كما سقطت "شوفال" أخرى في سبتمبر الماضي في البحر بسبب عطل فني آخر.

وتعتبر "شوفال" هي طائرة إسرائيلية بدون طيار من الجيل الرابع، وتستخدم لأغراض استخبارية وهجومية. وتستطيع حمل مجسات إلكترونية وصواريخ، والطيران لمدة 52 ساعة متواصلة.

ما أهمية الطائرات المسيرة؟

إسرائيل تعتبر من الدول الرائدة في صناعة وتصدير الطائرات المسيرة، وتنافس في هذا المجال مع الولايات المتحدة والصين. حيث أنها تستخدم الطائرات المسيرة لأغراض عسكرية واستخبارية، مثل التجسس والاستطلاع والقصف والتدخل.

كما تمتلك عدة أنواع من الطائرات المسيرة، بما في ذلك الطائرات المسيرة الانتحارية، وهي طائرات تحمل متفجرات وتصطدم بالهدف.

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