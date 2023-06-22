رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. خبر عاجل بشأنه

يبحث جميع طلاب الدبلومات الفنية 2023 عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ، حيث ينتظل كل طالب بحالة من القلق والترقب معرفة مصيره في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لن يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلا بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الرسمي الذي ستعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها خلال أيام ، سوف يتيح للطالب إمكانية الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس إلكترونيا بشكل سهل و سريع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس يقدم للطالب نتيجته مفصلة ، حيث تظهر عليه درجات الطالب في كل مادة ، ويظهر عليه أيضا المجموع الكلي للطالب ، ومواد الرسوب والدور الثاني إن وجدت .

ومن المقرر أن ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة التعليم الفني التي يتم الوصول إليها من خلال الضغط على :

:https://nategafany.emis.gov.eg/ /

كما يمكن ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/

خطوات استخدام رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ادخل على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

او اضغط على http://emis.gov.eg/

انتظر ظهور الرابط وتحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2023

اختر النوعية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)

ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على على عرض النتيجة.

موعد تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المخطط أن يتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في الأسبوع الأول من يوليو 2023

ويتولى عملية اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد عرضها عليه من جانب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.