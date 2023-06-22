عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. خبر عاجل بشأنه

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يبحث جميع طلاب الدبلومات الفنية 2023 عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ، حيث ينتظل كل طالب بحالة من القلق والترقب معرفة مصيره في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لن يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلا بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الرسمي الذي ستعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها خلال أيام ، سوف يتيح للطالب إمكانية الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس إلكترونيا بشكل سهل و سريع.

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

txt

إجابة سؤال تلت التسعة كام بامتحان عربي الثانوية العامة |معلم يحسم الجدل

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس يقدم للطالب نتيجته مفصلة ، حيث تظهر عليه درجات الطالب في كل مادة ، ويظهر عليه أيضا المجموع الكلي للطالب ، ومواد الرسوب والدور الثاني إن وجدت .

ومن المقرر أن ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة التعليم الفني التي يتم الوصول إليها من خلال الضغط على : 

:https://nategafany.emis.gov.eg/ /

كما يمكن ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ 

 

خطوات استخدام رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

  • ادخل على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
  • او اضغط على http://emis.gov.eg/
  • انتظر ظهور الرابط وتحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2023
  • اختر النوعية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)
  • ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على على عرض النتيجة.

موعد تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المخطط أن يتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في الأسبوع الأول من يوليو 2023

ويتولى عملية اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد عرضها عليه من جانب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نتيجة الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية رابط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

بعد رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي|وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

ترشيحاتنا

309.9 مليار دولار.. طفرة في سوق العقارات المصري |هل تستفيد الحكومة منها

رسالة ميدو لـ أحمد عيد عبدالملك بعد توليه الإدارة الفنية لنادي «لافيينا»

بصواريخ بريطانية.. القوات الأوكرانية تقصف جسرا يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم

650 جنيهًا انخفاضًا| شعبة الذهب تعلن أمرًا عاجلاً بشأن عيار 21.. فيديو

السعودية تعلن المخطط الرئيسي لـ الرياض إكسبو 2030

«حرب عالمية ثالثة» .. بيان عاجل من روسيا بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء شقيقتين عبر الفيس بوك بعد أكثر من 60 عامًا.. اعرف القصة كاملة

زوجة اللاعب حسام غالى تثير الجدل برفقته

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بخصر منحوت.. طليقة الفيشاوى تثير الجدل بإنقاص وزنها

فيديو

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ