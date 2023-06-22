عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف أجد المساعدة الطبية إذا احتجت إليها أثناء الحج؟

نصائح للحجاج
نصائح للحجاج

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طبية أثناء الحج ، فهناك عدة خيارات متاحة لك يكشفها خبير التغذية عبد الرحمن شمس. 

اتصل بالطاقم الطبي في مكان إقامتك: تحتوي معظم أماكن إقامة الحج على خدمات طبية متاحة للحجاج ، ويمكنهم تزويدك بالمساعدة الطبية إذا لزم الأمر. تأكد من معرفة الموقع ومعلومات الاتصال الخاصة بالطاقم الطبي في مكان إقامتك.

زيارة أقرب منشأة طبية: هناك العديد من المرافق الطبية الموجودة في المناطق التي يتم فيها الحج ، بما في ذلك المستشفيات والعيادات ومراكز الطوارئ. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طبية ، يمكنك زيارة أقرب مرفق طبي للحصول على المساعدة.

الاتصال بخدمات الطوارئ: في حالة الطوارئ الطبية ، يمكنك الاتصال بخدمات الطوارئ في المملكة العربية السعودية عن طريق الاتصال بالرقم 997. وسوف يقدمون لك المساعدة الفورية وينقلك إلى أقرب مرفق طبي إذا لزم الأمر.

اطلب المساعدة من قادة مجموعة الحج الخاصة بك : إذا كنت جزءًا من مجموعة الحج ، فيمكنك طلب المساعدة من قادة مجموعتك . يمكنهم تزويدك بمعلومات حول المرافق الطبية ومساعدتك في الوصول إلى المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

من المهم ملاحظة أن الخدمات الطبية أثناء الحج يمكن أن تكون مزدحمة للغاية ، لذلك يوصى بأخذ الاحتياطات لتجنب المشاكل الصحية. تأكد من الحفاظ على رطوبتك ، وتجنب التعرض لأشعة الشمس ، وممارسة النظافة الجيدة لمنع انتشار الأمراض. يوصى أيضًا بإحضار أي أدوية ضرورية معك وإبلاغ رفاقك وقادتك في السفر بأي حالات طبية قد تكون لديك.

الخدمات الطبية الاحتياطات إقامة العربية السعودية المملكة العربية السعودي المناطق المملكة العربية المشاكل الصحية الطوارئ الطبية لخدمات الطبية مارس لمملكة العربية السعودية مملكة العربية السعودية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

بعد رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي|وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تحقق المستحيل وردد أفضل 310 أدعية مستجابة

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. وقتل خالد الصاوي في سره الباتع

استعرض قضايا المنطقة.. البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

ترشيحاتنا

309.9 مليار دولار.. طفرة في سوق العقارات المصري |هل تستفيد الحكومة منها

رسالة ميدو لـ أحمد عيد عبدالملك بعد توليه الإدارة الفنية لنادي «لافيينا»

بصواريخ بريطانية.. القوات الأوكرانية تقصف جسرا يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم

650 جنيهًا انخفاضًا| شعبة الذهب تعلن أمرًا عاجلاً بشأن عيار 21.. فيديو

السعودية تعلن المخطط الرئيسي لـ الرياض إكسبو 2030

«حرب عالمية ثالثة» .. بيان عاجل من روسيا بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء شقيقتين عبر الفيس بوك بعد أكثر من 60 عامًا.. اعرف القصة كاملة

زوجة اللاعب حسام غالى تثير الجدل برفقته

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بخصر منحوت.. طليقة الفيشاوى تثير الجدل بإنقاص وزنها

فيديو

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ