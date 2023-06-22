كيف أجد المساعدة الطبية إذا احتجت إليها أثناء الحج؟

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طبية أثناء الحج ، فهناك عدة خيارات متاحة لك يكشفها خبير التغذية عبد الرحمن شمس.

اتصل بالطاقم الطبي في مكان إقامتك: تحتوي معظم أماكن إقامة الحج على خدمات طبية متاحة للحجاج ، ويمكنهم تزويدك بالمساعدة الطبية إذا لزم الأمر. تأكد من معرفة الموقع ومعلومات الاتصال الخاصة بالطاقم الطبي في مكان إقامتك.

زيارة أقرب منشأة طبية: هناك العديد من المرافق الطبية الموجودة في المناطق التي يتم فيها الحج ، بما في ذلك المستشفيات والعيادات ومراكز الطوارئ. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طبية ، يمكنك زيارة أقرب مرفق طبي للحصول على المساعدة.

الاتصال بخدمات الطوارئ: في حالة الطوارئ الطبية ، يمكنك الاتصال بخدمات الطوارئ في المملكة العربية السعودية عن طريق الاتصال بالرقم 997. وسوف يقدمون لك المساعدة الفورية وينقلك إلى أقرب مرفق طبي إذا لزم الأمر.

اطلب المساعدة من قادة مجموعة الحج الخاصة بك : إذا كنت جزءًا من مجموعة الحج ، فيمكنك طلب المساعدة من قادة مجموعتك . يمكنهم تزويدك بمعلومات حول المرافق الطبية ومساعدتك في الوصول إلى المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

من المهم ملاحظة أن الخدمات الطبية أثناء الحج يمكن أن تكون مزدحمة للغاية ، لذلك يوصى بأخذ الاحتياطات لتجنب المشاكل الصحية. تأكد من الحفاظ على رطوبتك ، وتجنب التعرض لأشعة الشمس ، وممارسة النظافة الجيدة لمنع انتشار الأمراض. يوصى أيضًا بإحضار أي أدوية ضرورية معك وإبلاغ رفاقك وقادتك في السفر بأي حالات طبية قد تكون لديك.