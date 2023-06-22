موقع إسرائيلي: تل أبيب غيرت سياستها تجاه جنين

ذكر موقع والا العبري صباح يوم الخميس، أن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية قررت تغيير سياستها في التعامل مع المسلحين في شمال الضفة الغربية.

ونقل الموقع العبري عن مصدر أمني قوله إن المستوى السياسي في إسرائيل قرر تغيير قواعد اللعبة ضد المسلحين الخارجين من جنين شمالي الضفة الغربية.

ووفقاً للمصدر الأمني، "بعد تقييم الموقف تقرر تعزيز الأجواء بطائرات بدون طيار استعدادا للتدهور الامني، في وقت ما كان واضحا أن الأجواء كانت متوترة لدرجة أن المزيد من عمليات إطلاق النار كان تنفيذها مسألة وقت".

وأوضح المصدر أن قرار تغيير قواعد اللعبة يأتي ردا على تصاعد أنشطة المسلحين من مدينة جنين وشمال الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية اغتيال خلية مسلحة داخل مركبة، بواسطة طائرة مسيرة، وذلك بمنطقة الجلمة قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.