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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هآرتس: المنظومة الأمنية لم تستعد لهجمات المستوطنين في الضفة

هآرتس: المنظومة الأمنية
هآرتس: المنظومة الأمنية لم تستعد لهجمات المستوطنين في الضفة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية صباح يوم الخميس النقاب عن عدم استعداد المنظومة الأمنية الإسرائيلية لهجمات المستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية، خلال ساعات أمس، تعيد إلى الأذهان ما قاموا به في حوارة في شهر شباط الماضي، وتظهر عدم تحسن الاستعدادات الأمنية في أوساط الجيش الإسرائيلي والشرطة لمنع تكرارها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجيش الإسرائيلي ركز على نشر مزيد من قواته بهدف تحسين حماية حركة المستوطنين على الطرق، وتجاهل مرة أخرى التوقعات الواضحة لتكرار مذبحة حوارة، كما وصفتها.

ورأت الصحيفة أن تصرفات المستوطنين خاصة من نشطاء "شبيبة التلال"، بهذا الشكل المتوحش، أنها مستمدة من دعم بعض الوزراء وأعضاء الكنيست في الجناح اليميني المتطرف داخل الائتلاف الحكومي، والذين كرروا مجددًا مواقفهم المتطرفة تجاه الفلسطينيين بعد هجوم مستوطنة عيلي.

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