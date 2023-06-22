أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس 9.4 مليار دولار لأول مرة في تاريخها|فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس حققت هذا العام 9 مليارات و400 مليون دولار، لأول مرة في تاريخها، مشيرا إلى أن قناة السويس تنمو 35%.

أسامة ربيع: عدد السفن التي عبرت قناة السويس هذا العام يبلغ 25 ألفا و887 سفينة

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن عدد السفن التي عبرت قناة السويس هذا العام يبلغ 25 ألفا و887 سفينة، مؤكداً أن العام الماضي كان عدد السفن الغابرة من قناة السويس 23 ألف سفينة.



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أنه لن يتم إيقاف المجرى الملاحي لقناة السويس أثناء تطوير القطاع الجنوبي، لافتا إلى أنه في بداية عرض المشروع على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد عدم توقف الملاحة في قناة السويس.