إسرائيل: المستوى السياسي منح الضوء الأخضر للجيش للتعامل بقوة مع جنين

نقل موقع “والا” الإسرائيلي صباح اليوم، الخميس، عن مصدر أمني قوله إن المستوى السياسي في إسرائيل قرر تغيير قواعد اللعبة ضد "الإرهاب" الخارج من جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضاف المصدر الأمني: "في الأسبوع الماضي تراكم عدد كبير جدا من التنبيهات عن عمليات إطلاق نار، حيث عزز الجيش الإسرائيلي من قواته في المنطقة ونفذ عمليات اعتقالات وزاد التواجد على الطرقات السريعة ومحيط المستوطنات".



وتابع: "بعد تقييم الموقف، تقرر تعزيز الأجواء بطائرات بدون طيار استعدادا للتدهور الامني، في وقت ما كان واضحا أن الأجواء كانت متوترة لدرجة أن المزيد من عمليات إطلاق النار كان تنفيذها مسألة وقت".

وبحسب المصدر الأمني الإسرائيلي، فإنه لم يتم تنفيذ إجراءات مضادة عادية، ولكن فقط بعد أن فتحت الخلية النار مساء أمس، تم تحديد هويتها واستهدافها.

وبين أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استخدام نفس الأداة، فلا يوجد "إرهابي" محصن في أي مكان ولدى الجيش مجموعة واسعة من القدرات، ولن يتردد في استخدام كل الأدوات ضد (الإرهاب)، وفق قوله.

وأوضح المصدر أن قرار تغيير قواعد اللعبة يأتي ردا على تصاعد الأنشطة الإرهابية من مدينة جنين.